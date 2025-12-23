La inclusión como bandera: la cafetería de Lomas que nació del amor de una madre

Mundo Petra ya es una realidad en Lomas. Un espacio que le brinda una posibilidad laboral a personas con discapacidad.

La inclusión como bandera. Una madre siempre está dispuesta a dar todo por sus hijos y la historia de Roxana Cigliutti no es la excepción. La vecina de Lomas es mamá de Ámbar, una niña con Síndrome de Down, quien fue su inspiración para abrir una cafetería que tiene la particularidad de tener en su staff de trabajo a personas con discapacidad .

Mundo Petra (Catalina Rodríguez 603, esquina Ramón Falcón) es un espacio muy particular que acaba de abrir sus puertas al público. El comercio ofrece un amplio abanico de exquisiteces en su carta, pero sin dudas lo que más resalta es la empatía y el amor con el que está pensado el proyecto.

Roxana es mamá de tres hijos: una de ellas, Ámbar (la del medio; Emma es la más grande y Ciro, el más pequeño), es una niña de 10 años con Síndrome de Down, quien fue su “verdadera inspiración” para abrir la cafetería .

La idea de Mundo Petra se comenzó a gestar en 2018. Hasta ese entonces, Cigliutti había trabajado en la industria financiera por más de dos décadas, pero en un momento decidió cambiar de rumbo. “Un día, hablando con mi hija mayor Emma, me contó que le gustaría tener una cafetería para venderle café a todos los chicos y chicas. Esas palabras, que parecían inocentes, me dejaron una enseñanza ”, reveló.

Conforme Ámbar comenzó a crecer con su condición, Roxana empezó a entender las dificultades y las trabas que existen para las personas con discapacidad, sobre todo en la inserción laboral. “Siempre me pregunté qué va a pasar con ella cuando tenga que salir a buscar su primer empleo. Yo quiero que tenga herramientas y sea autónoma, pero no sé si la oferta del mercado está totalmente preparada”, reflexionó.

“Si bien el proyecto de Mundo Petra estaba latente, mi separación hizo que se retrasaran los tiempos ya que, simplemente, no estaba lista para dar ese paso. Entonces decidí estudiar para tener más conocimientos de inclusión laboral”, contó Roxana, que inmediatamente admitió que estuvo en contacto con integrantes de Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) y con el área de discapacidad del Municipio de Lomas para conocer más respecto a conceptos inclusivos.

El pasado 29 de noviembre, Mundo Petra se inauguró de manera oficial. Allí trabajan cuatro personas que poseen el Certificado Único de Discapacidad, siendo los encargados de atender a los clientes en el salón. Además, Valeriana Ottina es la barista a cargo de la confección de cada taza de café que se prepara en el lugar.

“La mirada de la sociedad es muy amorosa y empática. El día de la apertura contamos con alrededor de 150 vecinos y estamos muy agradecidos por el acompañamiento. Creemos que no tenemos nada que envidiarles a las cafeterías de Capital Federal y, lo mejor de todo, es que queda en Lomas”, dijo, con orgullo. Cabe aclarar que Mundo Petra atiende de lunes a lunes de 8.30 a 12 y de 16 a 20.

“Mis hijos vinieron a cambiar la ecuación. Yo siempre digo que en mi casa tengo a la CEO, a la gerente de marketing y al gerente comercial de Mundo Petra. La cafetería es de ellos y ojalá puedan continuar con este camino: sueño con abrir más sucursales y contagiar la idea de que haya más espacios laborales pensados para personas con discapacidad”, concluyó Roxana, con cierta emoción.