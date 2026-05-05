Organizan una carrera solidaria por la inclusión en Lomas de Zamora

Todo lo recaudado será usado por el Centro VAE para afrontar la crisis económica relacionada con el sector de discapacidad.

El Parque Municipal de Lomas de Zamora se transformará el domingo 17 de mayo en el escenario de una causa empática. El Centro de Día VAE realizará la tercera edición de una carrera solidaria con el propósito de sobrellevar la crisis económica que atraviesan como institución, al igual que todo el sector de discapacidad . Las inscripciones ya están abiertas.

VAE Corre 2026 comenzará a las 9 y está pensado para que todos los vecinos puedan participar, ya sea corriendo o caminando. Habrá a disposición dos recorridos: el primero de un 1 kilómetro de extensión (recreativo) y otro de 7 kilómetros , hecho para los que quieran desafiarse a sí mismos.

En diálogo con el Diario La Unión , Lucía Fernández , integrante del Centro VAE, fue contundente al definir el espíritu de esta edición: “El objetivo principal es seguir concientizando a la gente de que todos podemos ser iguales y seguir apostando a la inclusión ”. Para la institución, que trabaja con personas con discapacidad , la carrera es una posibilidad para visibilizar la lucha diaria que llevan adelante por la igualdad de oportunidades en la sociedad.

Una carrera para ayudar desde el corazón

“El dinero recaudado en la carrera es para seguir subsistiendo a la crisis que estamos atravesando en todo el sector de discapacidad. Hoy en día debemos sobreponernos a pagos suspendidos y demoras salariales”, expresó Fernández sobre el contexto actual en el que se encuentra dicha área correspondiente a salud.

El dinero recaudado en la carrera es para seguir subsistiendo a la crisis que estamos atravesando en todo el sector de discapacidad. Hoy en día debemos sobreponernos a pagos suspendidos y demoras salariales El dinero recaudado en la carrera es para seguir subsistiendo a la crisis que estamos atravesando en todo el sector de discapacidad. Hoy en día debemos sobreponernos a pagos suspendidos y demoras salariales

A pesar de ser conscientes de las dificultades económicas que atraviesa el país, desde Centro VAE apelan a la solidaridad de los vecinos de Lomas de Zamora para que puedan anotarse y participar del evento y, de esa manera, aportar su granito de arena para sobreponerse a la situación adversa.

Además de la carrera, los vecinos podrán disfrutar de una jornada integral pensada para toda la familia: habrá stands a cargo de emprendedores locales, música en vivo, juegos y sorteos. Un domingo completo a pura fiesta, donde la alegría sobrevolará por todo el Parque de Lomas.

ce5f0c11-3d7c-4799-b2b4-d10e94c0aa06 El evento está pensado para ser disfrutado por todos los vecinos de Lomas de Zamora.

Una experiencia inclusiva

“A los vecinos de Lomas les aconsejo que no se pierdan del evento ya que no se van a arrepentir. Todos sentirán una sensación especial al compartir momentos con personas que realmente nos necesitan como sociedad, además de aprender un montón de cosas de ellos”, dijo Lucía, con emoción en cada una de sus palabras.

A los vecinos de Lomas les aconsejo que no se pierdan del evento ya que no se van a arrepentir. Todos sentirán una sensación especial al compartir momentos con personas que realmente nos necesitan como sociedad, además de aprender un montón de cosas de ellos A los vecinos de Lomas les aconsejo que no se pierdan del evento ya que no se van a arrepentir. Todos sentirán una sensación especial al compartir momentos con personas que realmente nos necesitan como sociedad, además de aprender un montón de cosas de ellos

Las inscripciones ya se encuentran a disposición de todos los interesados. Aquellos que deseen anotarse, ya sea para el formato 1K ($25.000) o para la carrera de 7K ($28.000), deben completar el formulario online, donde además se encuentran todas las especificaciones del evento. Además, mediante un mensaje directo a través del Instagram del Centro VAE, los vecinos podrán evacuar todas las dudas correspondientes a la jornada.