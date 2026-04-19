domingo 19 de abril de 2026
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19 de abril de 2026
El 29 de abril.

Lomas reúne a empresas y emprendedores en una nueva Ronda de Negocios

Los participantes del encuentro tendrán la oportunidad de ofrecer sus servicios, tener intercambios comerciales y concretar operaciones.

Un encuentro para impulsar al entramado productivo de Lomas.

Un encuentro para impulsar al entramado productivo de Lomas.

En Lomas de Zamora realizarán una nueva Ronda de Negocios para que empresas y emprendedores de diferentes rubros ofrezcan sus servicios, tengan intercambios comerciales y concreten operaciones.

El encuentro gratuito organizado por el Gobierno de la Provincia junto al Municipio de Lomas se desarrollará el miércoles 29 de abril, a las 9.30, en Espacio Gea de la calle Loria 642. La idea es que empresas y emprendedores industriales, agroindustriales, comerciales y de servicios tengan varias horas de reuniones en las que podrán exhibir sus productos, obtener nuevos contactos y llevar a cabo negociaciones para impulsar su crecimiento.

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Los participantes tendr&aacute;n reuniones para concretar negocios.

Los participantes tendrán reuniones para concretar negocios.

Frente a un contexto nacional de fuerte caída del consumo y de desregulación de las importaciones, lo que se busca con estas jornadas es acompañar a las pymes y fortalecer el entramado productivo a nivel local. Para participar, hay que entrar a la web oficial, registrarse con los datos y completar un formulario.

Desde 2022 ya se hicieron 107 Rondas de Negocios en la Provincia de Buenos Aires con una convocatoria de más de 23 mil empresas, pymes, emprendimientos y cooperativas que tuvieron más de 85 mil entrevistas. El 95% de las empresas participantes asegura haber obtenido contactos de utilidad, mientras que una de cada tres logra concretar negocios a partir de su participación en estos encuentros.

Las acciones para acompañar a empresas y emprendedores locales

Desde el Municipio de Lomas generan acciones para fortalecer el crecimiento de pymes, empresas y emprendedores. El año pasado se hizo un Encuentro sobre Financiamiento Productivo con más de 60 participantes que tuvieron entrevistas con representantes de 12 bancos públicos y privados para trabajar todo lo relacionado al crédito productivo y otros servicios.

También se organizó un Encuentro de Negocios Internacional en el que más de 30 industrias lomenses de los sectores metalúrgico, químico, plástico, autopartista y alimenticio se reunieron con funcionarios diplomáticos de varios países para generar lazos comerciales, gestionar exportaciones y hacer negocios de importación de maquinaria, bienes y tecnología.

Otra de las iniciativas destacadas es el programa "Hecho en Lomas", que busca darle identidad, visibilidad y valor a todos los productos y servicios generados por los emprendedores mediante el acceso a consultorías gratuitas para mejorar su producción y participación en campañas de difusión y comercialización.

Y para impulsar diversos proyectos alimenticios, textiles, culturales y tecnológicos, más de 40 emprendimientos recibieron hornos convectores, baterías de cocina, máquinas de coser, sublimadoras, impresoras 3D, equipos de sonido, proyectores y pantallas.

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