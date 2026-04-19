Lomas reúne a empresas y emprendedores en una nueva Ronda de Negocios

En Lomas de Zamora realizarán una nueva Ronda de Negocios para que empresas y emprendedores de diferentes rubros ofrezcan sus servicios, tengan intercambios comerciales y concreten operaciones.

El encuentro gratuito organizado por el Gobierno de la Provincia junto al Municipio de Lomas se desarrollará el miércoles 29 de abril, a las 9.30, en Espacio Gea de la calle Loria 642. La idea es que empresas y emprendedores industriales, agroindustriales, comerciales y de servicios tengan varias horas de reuniones en las que podrán exhibir sus productos, obtener nuevos contactos y llevar a cabo negociaciones para impulsar su crecimiento.

Frente a un contexto nacional de fuerte caída del consumo y de desregulación de las importaciones , lo que se busca con estas jornadas es acompañar a las pymes y fortalecer el entramado productivo a nivel local. Para participar, hay que entrar a la web oficial , registrarse con los datos y completar un formulario.

Desde 2022 ya se hicieron 107 Rondas de Negocios en la Provincia de Buenos Aires con una convocatoria de más de 23 mil empresas, pymes, emprendimientos y cooperativas que tuvieron más de 85 mil entrevistas. El 95% de las empresas participantes asegura haber obtenido contactos de utilidad, mientras que una de cada tres logra concretar negocios a partir de su participación en estos encuentros.

Las acciones para acompañar a empresas y emprendedores locales

Desde el Municipio de Lomas generan acciones para fortalecer el crecimiento de pymes, empresas y emprendedores. El año pasado se hizo un Encuentro sobre Financiamiento Productivo con más de 60 participantes que tuvieron entrevistas con representantes de 12 bancos públicos y privados para trabajar todo lo relacionado al crédito productivo y otros servicios.

También se organizó un Encuentro de Negocios Internacional en el que más de 30 industrias lomenses de los sectores metalúrgico, químico, plástico, autopartista y alimenticio se reunieron con funcionarios diplomáticos de varios países para generar lazos comerciales, gestionar exportaciones y hacer negocios de importación de maquinaria, bienes y tecnología.

Otra de las iniciativas destacadas es el programa "Hecho en Lomas", que busca darle identidad, visibilidad y valor a todos los productos y servicios generados por los emprendedores mediante el acceso a consultorías gratuitas para mejorar su producción y participación en campañas de difusión y comercialización.

Y para impulsar diversos proyectos alimenticios, textiles, culturales y tecnológicos, más de 40 emprendimientos recibieron hornos convectores, baterías de cocina, máquinas de coser, sublimadoras, impresoras 3D, equipos de sonido, proyectores y pantallas.