La ilusión mundialista también se vive en Lomas de Zamora

Hay momentos en los que un país parece dejar de lado todo lo que lo divide. Durante unas semanas, las discusiones cotidianas, las diferencias políticas y hasta las preocupaciones de cada día quedan en segundo plano. El Mundial tiene esa capacidad única en Lomas de Zamora y en todos lados. Y ahora, después de cuatro años de espera, volvió a poner en marcha esa ilusión colectiva que atraviesa generaciones y fronteras.

El Mundial 2026 , que organizan Estados Unidos, México y Canadá ya está en marcha, y con ella renace el sueño de ver a la Argentina otra vez en lo más alto. Sería la cuarta consagración de nuestra historia, después de los títulos obtenidos en 1978, 1986 y 2022. Un objetivo enorme que vuelve a reunir a millones de argentinos detrás de una misma camiseta. Para los vecinos de Lomas de Zamora , además, hay motivos especiales para seguir de cerca a esta Selección.

Letras y arte. Madre e hija de Lomas fusionaron su talento: la literatura y el arte plástico

Entre los convocados aparecen dos nombres con raíces bien cercanas: Nicolás Tagliafico , formado futbolísticamente en Banfield , y Facundo Medina , nacido en Villa Fiorito . Detrás de sus presentes exitosos hay historias de esfuerzo, sacrificio familiar y perseverancia. Medina contó tiempo atrás que durante su infancia llegó a juntar cartones para ayudar en su casa. Son recorridos que explican, en parte, el valor que tiene para ellos representar al país.

La expectativa inevitablemente trae recuerdos. Es imposible no pensar en lo que ocurrió tras la final de Qatar 2022. Aquella tarde, cuando la Selección venció a Francia por penales, las celebraciones estallaron en cada rincón del país. En Lomas, primero se escucharon los gritos desde patios, balcones y ventanas. Después llegaron las bocinas. Y finalmente las calles se llenaron de familias enteras envueltas en banderas argentinas.

ELA_3026 Los festejos se multiplicaron en Lomas en 2022.

Como tantas otras veces, el corazón de los festejos estuvo en la avenida Hipólito Yrigoyen, frente al Municipio. También se colmaron Laprida, Sáenz, Colombres y Loria. Miles de personas rodearon la Plaza Grigera y prolongaron la celebración hasta entrada la noche. Hubo cantos, abrazos, lágrimas y escenas inolvidables.

La hazaña de Nicolás Tagliafico

Tagliafico se convirtió entonces en otro representante destacado de la zona sur campeón del mundo. Su nombre se sumó al de figuras históricas vinculadas a nuestra región, como Ricardo La Volpe, surgido de las inferiores de Banfield e integrante del plantel campeón de 1978, y Héctor Enrique, nacido en Burzaco y campeón en México 1986.

También es imposible no recordar a Diego Maradona, nacido en el Hospital Evita de Lanús y criado en Villa Fiorito. La pasión por el fútbol forma parte de nuestra identidad. Y cuando juega la Selección, esa pasión se multiplica. Ojalá dentro de un mes volvamos a encontrarnos en las calles, celebrando una nueva alegría argentina. ¡Hasta la semana que viene, amigos!