Investigan el presunto asesinato de una beba en Villa Rita: detuvieron a su padrastro y a la madre

La Justicia de Lomas de Zamora investiga la muerte de una beba de apenas un año y siete meses que habría sido asesinada en Villa Rita : por el hecho fueron detenidos el padrastro y la madre de la menor.

Fuentes policiales informaron a La Unión que todo comenzó el martes pasado por la noche, cuando un joven de 20 años se presentó en una unidad sanitaria con su hijastra sin vida.

HÉROES Policías de Lomas de Zamora salvaron a una beba que se había ahogado

Según su versión, el sospechoso aseguró que la criatura "se cayó de la cama". Sin embargo, la médica que la atendió había advertido que la menor presentaba múltiples lesiones corporales , incompatibles, en principio, con esa versión.

Personal policial fue alertado sobre la situación y aprehendió en primera instancia al padrastro de la víctima por orden de la UFI 17 de Lomas por el delito de "homicidio agravado por el vínculo".

Horas más tarde, y en el marco de las primeras medidas dispuestas por la fiscalía, también fue detenida la madre de la niña, una adolescente de 17 años, cuya situación procesal será analizada en función de las pruebas que se incorporen al expediente.

La causa de la beba asesinada

Ahora, los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió durante las horas previas a la muerte de la beba y determinar si existían antecedentes de violencia o episodios similares dentro del entorno familiar.

La autopsia y las distintas pericias forenses serán determinantes para establecer la mecánica del hecho, precisar la causa del fallecimiento y definir el grado de responsabilidad que pudieron haber tenido los dos detenidos en la muerte de la menor.

Además, la pareja detenida deberá ser indagada en las próximas horas como parte de la investigación por el macabro hecho.