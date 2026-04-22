Beba asesinada en Budge: pidieron prisión perpetua para la abuela detenida por el crimen

El fiscal Hugo Carrión pidió prisión perpetua para Bettina Paola Fabbro , la mujer de 54 años acusada del crimen de su nieta de 4 meses. La beba asesinada habría asfixiado por ella en Ingeniero Budge , en enero de 2022.

Durante los alegatos del martes, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se rechace la declaración de inimputabilidad y que se la condene con la pena máxima por " homicidio agravado por el vínculo y alevosía" .

Recurso. El joven condenado a prisión perpetua por el crimen de su abuela apeló la sentencia

La defensa pidió la absolución, bajo el argumento de que la abuela detenida es inimputable y, en forma alternativa, que no se acreditó su autoría.

En caso de ser condenada, el abogado reclamó que el delito sea calificado como "abandono de persona seguido de muerte", un delito con una pena menor. El TOC 4 de Lomas de Zamora dará a conocer el veredicto y la sentencia el próximo 28 de abril .

El caso de la beba asesinada

El hecho ocurrió el 14 de enero de 2022, alrededor de las 7 de la mañana, en una vivienda de la calle Guaminí, entre Necol y Campana, en Budge.

Fabbro acudió a la casa de una vecina y le pidió que le cuidara a su otra nieta, de un año y medio, porque la bebé de 4 meses "se le había ahogado". Sin embargo, recién llevó a la pequeña a la Unidad Sanitaria Finocchieto tres horas después, a las 10 de la mañana.

La autopsia determinó que Ana había sido asesinada: alguien la asfixió con la mano. Los médicos también detectaron golpes en el cuerpo, en la cara y en el cuello, incompatibles con accidentes domésticos.

Los testimonios en contra de la abuela detenida

Fabbro vivía junto a su hija, madre de las dos niñas, quien tenía 17 años y no estaba en la casa al momento del hecho. Todos los testigos de la instrucción coincidieron en que las criaturas "lloraban todo el día" y que tanto la madre como la abuela las dejaban encerradas solas en la vivienda.

A partir de esos elementos, la fiscal Marcela Juan (UFI 16) dispuso la detención de Fabbro e imputó a la joven madre por abandono de persona.