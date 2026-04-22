miércoles 22 de abril de 2026
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22 de abril de 2026
Insólito.

Lo detuvieron por una entradera en Lomas de Zamora, quedó libre y volvió a robar tres días después

Irrumpió en una vivienda de Lomas y la Policía lo detuvo, pero el juzgado le dio la libertad. 72 horas después lo arrestaron por otro robo en Parque Barón.

En la detención intervino personal del Comando de Patrullas.

En la detención intervino personal del Comando de Patrullas.

Eduardo Alfaro.

Detuvieron a un delincuente de 29 años que entró a robar en un domicilio del barrio Parque Barón de Lomas de Zamora. Días atrás lo habían arrestado por una entradera, pero la Justicia lo dejó libre y volvió a cometer el mismo delito.

Todo empezó el pasado 19 de abril. Efectivos del Comando de Patrullas de Lomas habían arrestado a un delincuente que se metió en una vivienda de la calle Loria al 1900. Esa vez no llegó a robarse nada, ya que el dueño de casa lo sorprendió en pleno robo y el ladrón salió corriendo.

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Tras la detención, el sujeto fue llevado a la Comisaría 1ª de Lomas de Zamora y puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº4 de Lomas de Zamora. Se le había iniciado una causa por “tentativa de robo”. Insólitamente, el juzgado interventor lo dejó libre.

Lo liberaron y cometió un nuevo robo

Los ladrones fueron llevados a la Comisaría 9ª de Parque Barón.
Comisaría 9ª de Lomas de Zamora (Parque Barón).

Comisaría 9ª de Lomas de Zamora (Parque Barón).

Sólo tres días pasaron para que el delincuente volviera a robar. En las últimas horas, irrumpió en una propiedad en obra sobre Camino Presidente Juan Domingo Perón -ex Camino Negro-. Lo vieron saltando el portón del obrador para llevarse una puerta, una ventana y otros elementos.

Un llamado al 911 alertó sobre la situación al Comando de Patrullas, que realizó un rastrillaje por la zona. Rápidamente encontraron el delincuente, de 29 años, escapando con todo lo que había robado. Lo redujeron enseguida.

El ladrón fue trasladado a la Comisaría 9ª de Parque Barón. Esta vez, quedó a disposición de la UFI Nº7 de Lomas de Zamora, que lo imputó por “robo agravado por escalamiento en grado de tentativa”.

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