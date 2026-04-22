Detienen a un joven en Llavallol acusado de robar una moto en Ezeiza

Allanamiento con un detenido en los monoblocks de Llavallol.

Un adolescente de 18 años fue detenido en la localidad de Llavallol , acusado de participar en el robo de una moto en Ezeiza . Le incautaron una réplica de arma de fuego.

El hecho ocurrió el pasado 14 de abril. Todo empezó en el barrio Ezeiza Norte, donde dos motochorros interceptaron a un joven y lo amenazaron con armas para robarle su moto, para luego escapar.

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Una vez radicada la denuncia, la Estación de Policía de Ezeiza quedó a cargo de la investigación. Tras analizar cámaras de seguridad y recolectar testimonios en la zona, los investigadores identificaron un domicilio sospechoso en Lomas de Zamora , más precisamente en Llavallol .

Efectivos policiales realizaron un allanamiento de urgencia en una vivienda ubicada sobre la calle Santos Vega, en los monoblocks de Llavallol . En el lugar, arrestaron a un joven de 18 años , señalado como posible partícipe del robo en Ezeiza.

Durante el operativo, los uniformados incautaron ropa y un casco que habrían sido utilizados en el hecho. Además, encontraron una réplica de pistola de aire comprimido y una patente robada en Esteban Echeverría.

El detenido quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 descentralizada de Ezeiza, que caratuló el caso como “robo agravado por el uso de arma de fuego y encubrimiento”.