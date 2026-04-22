Sol Abraham regresó a Gran Hermano Generación Dorada: "Llegó la reina"

Sol Abraham regresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada y el certamen de Telefe recuperó a una jugadora muy fuerte. La participante había ido a La casa de los Famosos, de Telemundo, en un intercambio con Fabio Agostini.
Luego de su paso por el certamen de Telemundo, Sol Abraham volvió a la casa de Gran Hermano Generación Dorada y está dispuesta a todo.
Sol Abraham regresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada y el certamen de Telefe recuperó a una jugadora muy fuerte. La participante había ido a La casa de los Famosos, de Telemundo, en un intercambio con Fabio Agostini.
Con una corona sobre su cabeza, lentes de sol y un vestido de noche, la participante pasó la puerta con felicidad y se encontró con juego muy diferente al que dejó.
"Llegó la reina, bebé", gritó Sol Abraham apenas cruzó la puerta. "¿Qué pasó? ¿Qué hicieron mientras yo no estuve?", expresó cuando notó que todo el patio estaba cercado y con carteles de prohibido. "Hola, ¿me extrañaron?", preguntó de forma irónica.
Daniela de Lucía, Pincoya y Yipio se quedaron adentro de la casa y no la recibieron con entusiasmo. Sin embargo, Sol Abraham las saludó con felicidad, al igual que a Grecia Colmenares, a quien no había llegado a conocer.
El único que la esperó con una sonrisa fue Emanuel Di Gioia. Después, ella preguntó quiénes se fueron y notó enseguida que no estaba Martín Rodríguez; sobre Lola Tomaszeuski y La Maciel se lo comunicaron sus compañeros.
Además, Sol Abraham les contó su mal momento antes de entrar y que se perdió un día en La Casa de los Famosos: "Me bajó la presión y me desmayé".
Y no perdió la oportunidad para tirarles un palito y exagerar: "Me amaron todos, a diferencia de acá. La pasé re bien. Tuve un romance de película. Después de Madonna, estoy yo".
Daniela de Lucía la cuestionó y le preguntó por qué en Argentina era tan distinta a lo que mostró en México y Sol contestó segura: "Conocieron una versión distinta porque no fui jugadora y acá, juego".
Sol Abraham está nominada esta semana en Gran Hermano Generación Dorada porque heredó la votación que recibió antes de irse. Igualmente, podrá hacer uso de sus votos.