Sol Abraham regresó a Gran Hermano Generación Dorada: "Llegó la reina"

Sol Abraham regresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada y el certamen de Telefe recuperó a una jugadora muy fuerte. La participante había ido a La casa de los Famosos , de Telemundo , en un intercambio con Fabio Agostini.

Con una corona sobre su cabeza, lentes de sol y un vestido de noche, la participante pasó la puerta con felicidad y se encontró con juego muy diferente al que dejó.

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"Llegó la reina, bebé", gritó Sol Abraham apenas cruzó la puerta . "¿Qué pasó? ¿Qué hicieron mientras yo no estuve?", expresó cuando notó que todo el patio estaba cercado y con carteles de prohibido. "Hola, ¿me extrañaron?", preguntó de forma irónica.

La polémica recepción que tuvo en Gran Hermano

Daniela de Lucía, Pincoya y Yipio se quedaron adentro de la casa y no la recibieron con entusiasmo. Sin embargo, Sol Abraham las saludó con felicidad, al igual que a Grecia Colmenares, a quien no había llegado a conocer.

El único que la esperó con una sonrisa fue Emanuel Di Gioia. Después, ella preguntó quiénes se fueron y notó enseguida que no estaba Martín Rodríguez; sobre Lola Tomaszeuski y La Maciel se lo comunicaron sus compañeros.

Además, Sol Abraham les contó su mal momento antes de entrar y que se perdió un día en La Casa de los Famosos: "Me bajó la presión y me desmayé".

image Sol Abraham volvió a Gran Hermano.

Y no perdió la oportunidad para tirarles un palito y exagerar: "Me amaron todos, a diferencia de acá. La pasé re bien. Tuve un romance de película. Después de Madonna, estoy yo".

Daniela de Lucía la cuestionó y le preguntó por qué en Argentina era tan distinta a lo que mostró en México y Sol contestó segura: "Conocieron una versión distinta porque no fui jugadora y acá, juego".

Sol Abraham está nominada esta semana en Gran Hermano Generación Dorada porque heredó la votación que recibió antes de irse. Igualmente, podrá hacer uso de sus votos.