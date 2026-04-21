La Maciel decidió dejar la casa de Gran Hermano Generación Dorada

La Maciel tomó la decisión de abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada luego que la jugadora fuera notificada por una denuncia de explotación sexual. Además, en plena Gala de Eliminación , la participante bajó de placa y sufrió un ataque de pánico.

En este contexto, La Maciel conversó con Gran Hermano y los médicos, y luego tomó la decisión de abandonar la competencia de Telefe .

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“Fue un verdadero placer tenerte en la casa. Ahora lo importante es que te sientas bien, solo eso importa. Te deseo todo lo mejor”, expresó Gran Hermano despidiéndose de la jugadora.

Luego de abrazar y despedirse de todos sus compañeros, la participante cruzó la puerta y dejó la casa más famosa del país. La salida de La Maciel no fue un hecho aislado, sino el desenlace de una semana turbulenta. La participante venía lidiando con un frente judicial externo que logró romper el aislamiento.

Sin título-1 La Maciel dejó Gran Hermano.

Días atrás fue notificada dentro de la casa sobre una denuncia por explotación, una noticia que afectó profundamente su estabilidad emocional.

El clima de convivencia y la exposición mediática terminaron por socavar la resistencia de la jugadora, quien finalmente solicitó una charla privada con la producción.