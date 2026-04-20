Fabio Agostini se despidió de Gran Hermano rompiendo el reglamento

Luego de una semana de convivencia en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Fabio Agostini se despidió de sus compañeros este domingo. El jugador llegó desde La Casa de Los Famosos, de Telemundo , en un intercambio con Sol Abraham .

A pesar de las quejas iniciales, logró adaptarse a sus compañeros y hasta tuvo oportunidad de acercarse a las mujeres de la casa del certamen de Telefe. El problema surgió porque al momento de despedirse de los muchachos, se despachó con un comentario que generó controversia.

"La verdad es que los voy a extrañar. Si no fuera que tengo la otra casa allá, me hubiera encantado seguir con ustedes porque me ca... de risa. Y me dijeron que no lo diga, pero lo voy a decir igual", anticipó.

Antes de abandonar la casa, Fabio le contó a Emanuel y Eduardo que en una de sus comunicaciones con Telemundo, el presentador del programa le contó que en Estados Unidos se viralizó mucho un clip en el que hablaba con ellos en el stream. pic.twitter.com/B9A51sw54T

Luego, mirando a Eduardo Carrera y a Emanuel Di Gioia, agregó: "Me habló el presentador y me dijo que son unos capos. Que se hizo muy viral un streaming que hicieron conmigo y que está todo el mundo hablando de eso".

De esta forma, rompió el reglamento trayendo información de afuera a la intimidad de la casa de Gran Hermano y contó la popularidad que tienen los dos jugadores.

image Fabio dejó Gran Hermano.

Gran Hermano, su séptimo reality

Gran Hermano Generación Dorada fue el reality más en su larga lista de apariciones en ese formato televisivo, ya que formó parte de Calle 7 (Ecuador), Combate (Perú) y Tierra Brava (Chile), entre otros certámenes.

También tiene un pasado como futbolista en las divisiones juveniles de Real Madrid hasta que una lesión le puso fin a su carrera deportiva.