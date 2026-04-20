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20 de abril de 2026
Polémica.

Fabio Agostini se despidió de Gran Hermano rompiendo el reglamento

Fabio Agostini dejó la casa de Gran Hermano para volver a La Casa de los Famosos y dejó un comentario polémico en su partida de la casa de Telefe.

Fabio Agostini dejó Gran Hermano.&nbsp;

Fabio Agostini dejó Gran Hermano. 

A pesar de las quejas iniciales, logró adaptarse a sus compañeros y hasta tuvo oportunidad de acercarse a las mujeres de la casa del certamen de Telefe. El problema surgió porque al momento de despedirse de los muchachos, se despachó con un comentario que generó controversia.

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"La verdad es que los voy a extrañar. Si no fuera que tengo la otra casa allá, me hubiera encantado seguir con ustedes porque me ca... de risa. Y me dijeron que no lo diga, pero lo voy a decir igual", anticipó.

Luego, mirando a Eduardo Carrera y a Emanuel Di Gioia, agregó: "Me habló el presentador y me dijo que son unos capos. Que se hizo muy viral un streaming que hicieron conmigo y que está todo el mundo hablando de eso".

De esta forma, rompió el reglamento trayendo información de afuera a la intimidad de la casa de Gran Hermano y contó la popularidad que tienen los dos jugadores.

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Fabio dejó Gran Hermano.

Fabio dejó Gran Hermano.

Gran Hermano, su séptimo reality

Gran Hermano Generación Dorada fue el reality más en su larga lista de apariciones en ese formato televisivo, ya que formó parte de Calle 7 (Ecuador), Combate (Perú) y Tierra Brava (Chile), entre otros certámenes.

También tiene un pasado como futbolista en las divisiones juveniles de Real Madrid hasta que una lesión le puso fin a su carrera deportiva.

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