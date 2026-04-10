Quién es Fabio Agostini, que llega a Gran Hermano desde La Casa de los Famosos

Fabio Agostini es el participante de La Casa de los Famosos que llegará a Gran Hermano Generación Dorada en el intercambio entre el certamen de Telefe con el reality de Telemundo. Mientras que Sol Abraham es la jugadora que irá al programa norteamericano.

“Español de corazón, picaflor de corazón”, con ese picante mensaje se presentó Fabio Agostini en La Casa de los Famosos y también en Gran Hermano Generación Dorada.

Sorpresa. Sol dejará Gran Hermano para irse a La Casa de los Famosos

Fuerte. El video completo de la caída de Andrea del Boca

El joven admite que “debería aprender a callarse un poco porque a veces es demasiado sincero”, y se define como alguien “coqueto, sociable y sensible”, esto último especialmente con las mujeres.

Al ingresar a La Casa de los Famosos, Fabio Agostini confirmó que llegaba “completamente soltero” al reality. “Todo vale para ganar, de los segundos nadie se acuerda”, expresó el modelo, e influencer fitness nacido en Las Palmas de Gran Canaria, España, cuyo padre nació en Mendoza, Argentina.

Gran Hermano, un reality más de Fabio Agostini

Gran Hermano Generación Dorada, conducido por Santiago del Moro, será un reality más en su larga lista de apariciones en ese formato televisivo, ya que formó parte de Calle 7 (Ecuador), Combate (Perú) y Tierra Brava (Chile), entre otros certámenes.

image Fabio Agostini llega a Gran Hermano Generación Dorada.

También tiene un pasado como futbolista en las divisiones juveniles de Real Madrid hasta que una lesión le puso fin a su carrera deportiva.

En ese recorrido por la televisión de Latinoamérica, Fabio cosechó varias romances con figuras del ambiente artístico y mediático, como Mayra Goñi, una actriz y cantante de Perú, Ambar Montenegro, modelo de Ecuador, Alexandra “La Chama” Méndez, modelo de Venezuela, y Ingrid Hansen Vik, modelo de Ecuador.