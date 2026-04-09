Quién es Laura Zapata, la hermana de Thalía que podría entrar a Gran Hermano

Santiago del Moro anunció que Sol Abraham es la jugadora de Gran Hermano Generación Dorada que participará de un intercambio con La Casa de los Famosos , que se emite en los Estados Unidos y México. Mientras que suena el nombre de la hermana de Thalía para llegar al certamen de Telefe.

En medio de las especulaciones sobre quién de las 21 figuras que se encuentran participando del reality norteamericano será la que venga a la Argentina, Pía Shaw contó en el programa de Georgina Barbarossa que la elegida podría ser Laura Zapata, la hermana de Thalía.

¿Qué onda? Cómo será el intercambio entre Gran Hermano y La Casa de los Famosos

Laura Zapata es una actriz mexicana que actualmente se encuentra participando de La casa de los famosos en Telemundo, donde contó la razón por la cual no se habla con su hermana Thalía hace 20 años.

En el 2002, ella sufrió un secuestro junto a su hermana Ernestina Sodi, la exmodelo que falleció en 2024. Zapata fue liberada después de 18 días mientras que Sodi estuvo cautiva 45 días.

En ese momento, Thalía se había negado a pagar el rescate de sus hermanas por lo que "me obligó a gestionar mi liberación sin su ayuda". Por esa razón, "desde el secuestro dejamos de hablarnos".

Embed La Casa de los Famosos anuncia oficialmente el intercambio con #GranHermano Argentina



Ambos realities anunciarán qué participantes viajan MAÑANA #LCDLF6 pic.twitter.com/jVTM37yLUQ — Fefe (@fedeebongiorno) April 9, 2026

El miércoles por la noche, el conductor mexicano Javier Poza adelantó que este jueves se hará un dúplex con Gran Hermano Generación Dorada para anunciar el nombre del participante seleccionado para el intercambio.

Según los analistas del reality, Laura Zapata ya tendría su pase asegurado para entrar a la casa de Telefe, aunque también se rumorea que sea el cantante Luis Coronel, último participante en ingresar a La casa de los famosos.