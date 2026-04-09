Quién es Laura Zapata, la hermana de Thalía que podría entrar a Gran Hermano

Santiago del Moro anunció que Sol Abraham es la jugadora deGran Hermano Generación Dorada que participará de un intercambio con La Casa de los Famosos, que se emite en los Estados Unidos y México. Mientras que suena el nombre de la hermana de Thalía para llegar al certamen de Telefe.
En medio de las especulaciones sobre quién de las 21 figuras que se encuentran participando del reality norteamericano será la que venga a la Argentina, Pía Shaw contó en el programa de Georgina Barbarossa que la elegida podría ser Laura Zapata, la hermana de Thalía.
Según los analistas del reality, Laura Zapata ya tendría su pase asegurado para entrar a la casa de Telefe, aunque también se rumorea que sea el cantante Luis Coronel, último participante en ingresar a La casa de los famosos.