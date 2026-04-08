jueves 09 de abril de 2026
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8 de abril de 2026
¿Qué onda?

Cómo será el intercambio entre Gran Hermano Generación Dorada y La Casa de los Famosos

Santiago del Moro confirmó que jugadores de Gran Hermano Generación Dorada tendrán intercambios con otro certamen de los Estados Unidos.

Sorpreviso anuncio de Santiago del Moro.&nbsp;

Sorpreviso anuncio de Santiago del Moro. 

Gran Hermano Generación Dorada vivirá en breve un intercambio con La Casa de los Famosos, formato en habla hispana de la televisión de los Estados Unidos. Santiago del Moro lo anunció oficialmente a través de sus redes sociales y las de Telefe.

Bajo el lema “Todo es Gran Hermano” que reitera una y otra vez como sello propio y del programa, Santiago del Moro volvió a difundir información tras la noticia del abandono de la competencia de Andrea del Boca por la grave caída que sufrió la noche anterior.

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“Próximamente, Gran Hermano 2026 realizará un intercambio de concursantes con La casa de los Famosos, el exitoso reality estadounidense de habla hispana emitido por Telemundo”, informó Santiago del Moro en Instagram.

También agregó de manera breve apenas un adelanto de cómo será la mecánica de juego en este caso. “Un jugador de Gran Hermano Generación Dorada participará durante unos días en el certamen extranjero, mientras que un integrante de La Casa de los Famosos hará lo propio en nuestro programa”, informó.

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Intercambio en Gran Hermano Generación Dorada.

Intercambio en Gran Hermano Generación Dorada.

Todos los intercambios de Gran Hermano

Gran Hermano 3: Eduardo Carrera -que actualmente participa de Gran Hermano Generación Dorada- viajó hacia España para participar de la cuarta temporada de GH en dicho país. A la Argentina llegó Inmaculada González y ambos permanecieron 7 días en las casas.

Gran Hermano 4: en 2007, durante la temporada que ganó Marianela Mirra, Pablo Espósito fue por 6 días a la casa de Big Brother Brasil 7. El intercambio fue con Íris Stefanelli, una estudiante de enfermería de por entonces 27 años.

Gran Hermano 5: Eneko Van Horenbeke llegó a la Argentina desde GH 9 España. Soledad Melli, que terminó como subcampeona esa temporada, fue quien viajó hacia Europa por una semana.

Gran Hermano 7: la marplatense Victoria Irouleguy partió hacia Gran Hermano 4 Israel por 7 días. A la casa de GH 2012 llegó la israelí Sophie Karwacki.

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