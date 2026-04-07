Brian Sarmiento y Juanicar se cruzaron en Gran Hermano Generación Dorada: "Cerrá el cu.., pu..."

Juanicar y Brian Sarmiento, en medio de insultos en Gran Hermano.
Brian Sarmiento y Juan “Juanicar” Caruso protagonizaron una fuerte discusión, con varios insultos y comentarios discriminadores incluidos, en la casa deGran Hermano Generación Dorada, en Telefe. Tamara Paganini intervino en el cruce y tomó partido por uno de ellos.
El cruce comenzó cuando Brian Sarmiento ya se había levantado y tomando mates con Yanina Zilli, y al ritmo de la música que ponía Gran Hermano para que todos se despertaran, movía el cierre de la riñonera de su micrófono.
“Después vos te quejás de que te despiertan y ahora estás taca, taca, taca, taca”, le recriminó Juanicar al ex Banfield. “Cerrá el culo, pu…”, le contestó Brian Sarmiento con al actor, que replicó afirmando que “sí, es re p…”. “Es una forma de decir, mostro”, agregó el exfutbolista.
En medio de la lluvia de insultos, Juanicar extendió su reclamo con la denuncia de que su cama estaba llena de galletitas por dentro en la noche anterior.