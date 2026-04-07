Aguardan el resultado de la autopsia para saber de qué murió el hombre encontrado en el Arroyo del Rey

El cuerpo del hombre encontrado en el Arroyo del Rey todavía no fue identificado.

Luego del macabro hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el Arroyo del Rey a la altura del barrio El Progreso de Lomas de Zamora , ahora las autoridades aguardan el resultado de la autopsia para saber de qué murió la víctima , cuya identidad todavía no fue establecida.

Según pudo averiguar La Unión , el cadáver fue trasladado a la morgue judicial para las pericias forenses que van a determinar las causas de muerte y la cantidad de días que llevaba sin vida.

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El lunes pasado por la tarde, el descubrimiento generó conmoción entre los vecinos, quienes alertaron a las autoridades tras observar los restos flotando en el agua.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió a la altura del cruce de la calle Belén y la ribera del arroyo. Personal del Comando de Patrullas se presentó en el lugar y, tras constatar la situación, dio intervención a los servicios de emergencia.

cuerpo arroyo del rey La autopsia será clave para identificar el cadáver.

El operativo en el Arroyo del Rey

Del operativo participaron efectivos de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora y equipos de Defensa Civil, que realizaron las tareas necesarias para retirar el cuerpo y facilitar el trabajo de los peritos de la Policía Científica.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno del Departamento Judicial de Lomas, bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.