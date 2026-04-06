Conmoción en Lomas de Zamora: encontraron un cuerpo en el Arroyo del Rey

Un hombre fue encontrado sin vida en el Arroyo del Rey en Lomas de Zamora . Hubo un operativo en la zona para retirar el cuerpo y se investigan las causas de la muerte.

La semana empezó con dos episodios que generaron una fuerte conmoción entre los vecinos de Lomas Oeste . Mientras la Policía detenía a un hombre que tomó de rehén a una mujer dentro de un tren en Temperley, en el Barrio El Progreso de Lomas ocurría otra situación dramática.

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A la altura de la calle Belén , los vecinos notaron que había una persona sin vida en el arroyo . Rápidamente llamaron a la Policía para avisar lo ocurrido.

En el lugar intervinieron los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora y efectivos policiales de la jurisdicción, quienes trabajaron bajo la atenta mirada de los vecinos de la zona, sorprendidos por el hallazgo.

Mediante un equipo especial con una grúa y una escalera, los bomberos pudieron bajar hasta el arroyo y colocar el cuerpo en una camilla, para luego subirlo hasta la superficie. Se trataba de un hombre mayor de edad, según pudo averiguar La Unión.

El personal forense se ocupó de realizar las pericias correspondientes al cadáver. Por el momento, se desconoce cómo llegó el cuerpo al arroyo y no se pudo confirmar la identidad de la persona fallecida.