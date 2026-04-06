lunes 06 de abril de 2026
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6 de abril de 2026
Terrible hallazgo.

Conmoción en Lomas de Zamora: encontraron un cuerpo en el Arroyo del Rey

Ocurrió esta tarde a la altura de la calle Belén. Los Bomberos de Lomas y la Policía trabajaron para retirar el cadáver. Se investiga qué pasó.

El operativo en el Arroyo del Rey.

El operativo en el Arroyo del Rey.

Un hombre fue encontrado sin vida en el Arroyo del Rey en Lomas de Zamora. Hubo un operativo en la zona para retirar el cuerpo y se investigan las causas de la muerte.

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A la altura de la calle Belén, los vecinos notaron que había una persona sin vida en el arroyo. Rápidamente llamaron a la Policía para avisar lo ocurrido.

Operativo en el Arroyo del Rey

cuerpo arroyo
Los Bomberos de Lomas de Zamora intervinieron en el operativo.

Los Bomberos de Lomas de Zamora intervinieron en el operativo.

En el lugar intervinieron los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora y efectivos policiales de la jurisdicción, quienes trabajaron bajo la atenta mirada de los vecinos de la zona, sorprendidos por el hallazgo.

Mediante un equipo especial con una grúa y una escalera, los bomberos pudieron bajar hasta el arroyo y colocar el cuerpo en una camilla, para luego subirlo hasta la superficie. Se trataba de un hombre mayor de edad, según pudo averiguar La Unión.

El personal forense se ocupó de realizar las pericias correspondientes al cadáver. Por el momento, se desconoce cómo llegó el cuerpo al arroyo y no se pudo confirmar la identidad de la persona fallecida.

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