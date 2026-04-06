Alivio en Lomas de Zamora: encontraron a la nena de 12 años que estaba desaparecida

La nena estuvo desaparecida casi dos días.

Después de dos días de angustia, encontraron a la nena de Ingeniero Budge que estaba desaparecida desde el sábado. Su familia la buscaba con desesperación por todo Lomas de Zamora.

La menor, identificada como F., de 12 años, había salido de su domicilio ubicado en el cruce de las calles Bermejo y Campoamor, en el barrio 17 de Noviembre. En el momento nadie la vio salir, pero ella dejó una nota avisando que se iba con unas amigas. Sin embargo, pasaban las horas y no regresaba.

La madre de Felicia, que se encontraba enferma en la cama descansando, encontró la nota de su hija y esperó a que volviera, pero no había noticias de la nena. Fue así como radicaron la denuncia y empezaron a pedir ayuda en las redes sociales.

Búsqueda y final feliz en Lomas de Zamora En los grupos de vecinos de Lomas de Zamora empezó a circular la foto de F. y mucha gente la compartió para colaborar con la búsqueda. En la tarde de este lunes, se confirmó que había sido hallada en buen estado de salud.

Una mujer allegada a la familia de F. informó que "apareció sana y salva la niña" y que la nena "ya está con sus padres" después de dos días de angustia e intensa búsqueda. "Mil gracias a todos por compartir y la buena predisposición", remarcó. Por el momento, no trascendieron la circunstancias del hallazgo.

Compartí esta nota en redes sociales:







