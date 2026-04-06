La confesión de Roberto García Moritán sobre su propuesta de casamiento a Pampita

Roberto García Moritán estuvo como invitado en el programa de Moria Casán, en El Trece , y contó detalles sobre uno de los momentos más recordados de su relación con Pampita , al referirse a la propuesta de casamiento en Punta Cana.

“¿Esa cosa te obligó a hacerla, Carolina? ¿Fue tuyo? Porque a mí me parece tan terrible que un hombre se arrodille para pedirle casamiento a una mujer”, disparó Moria Casán . “Yo hubiera hecho cualquier cosa por ella”, agregó él negando todo.

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“¿Te obligaron un poco?“, insistió Moria Casán y él agregó: “Más o menos. Te voy a contar algo que me pasó”, dijo y explicó que, si bien no fue una imposición directa, hubo una influencia por parte de Pampita .

“No me apretaron, pero ella me venía mostrando videos de propuestas de casamiento. Estaba adoctrinado, pero ella me venía mostrando ‘mirá qué espectacular esta propuesta de matrimonio’”, dijo.

La propuesta de casamiento de Roberto García Moritán a Pampita

El video de la propuesta de casamiento de Roberto García Moritán a Pampita comenzó a circular en las redes a mediados de 2019 cuando estaban de vacaciones en Punta Cana y se hizo viral rápidamente.

image Roberto Garcia Moritan con Moria Casan.

Según contó Roberto García Moritán, todo fue organizado todo con el hotel donde se hospedaban: “Decidido en ese momento que le quería proponer el casamiento, me senté con la gente del hotel y dije: ‘¿qué es todo lo que me pueden dar para que esta propuesta sea inolvidable?’. Me dijeron elefantes, fuegos artificiales, cañones, flores y dije, ‘meté todo’. Pero de verdad que el hotel me ayudó mucho”, aclaró el empresario.

De todos modos, el exfuncionario reconoció que hoy no está tan seguro de repetir una escena similar: “No sé si vuelvo a hacer una propuesta así. Aviso por las dudas”.