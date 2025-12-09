Por qué se separaron Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich

Se filtraron los motivos de la separación de Roberto García Moritán, el ex esposo de Pampita , y de la periodista Priscila Crivocapich , y hasta contaron que el político estaría comenzando un romance con otra famosa que viene del mundo del deporte.

En Infama , en la pantalla de América TV , dieron picantes detalles sobre los motivos del fin de esta relación. "Me dicen que Priscila tenía muchas ganas de ser madre, de tener un hijo. Y él, lamentablemente, no, tres porque ya tiene tres: tiene dos con Milagros (Brito) y uno con Pampita. Ese fue el motivo, terminaron en buenos términos", contó el panelista Oliver Quiroz.

De esta forma, el periodista expuso la diferencia de proyectos personales entre la periodista y el ex de Pampita. Fue entonces que Karina Iavícoli cuestionó la postura de Priscila Crivocapich. "Pero, perdón, ¿esto lo hablaron? Porque hace nada que salían. No lo conoce a él", señaló con sorpresa.

Mientras Marcela Tauro sumó su postura sobre el tema: "El reloj biológico nos corre a nosotras". Y Gonzalo Sorbo respaldó la decisión de Crivocapich al afirmar: "Está bien que lo haya planteado".

Luego Sorbo recordó: "Me parece raro que él hace poco, acá en una cámara Infama, dijo que le pensaba en proponerle matrimonio".

image Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich terminaron su romance.

Entonces Santiago Sposato sumó su mirada: "Está bien, pero una cosa es casarse y otra cosa es volver a ser papá. Cuando tus hijos crecieron... nada más garrón que volver a ser papá".

Finalmente Quiroz agregó muy picante: "Ángel (de Brito) subió una histori en su Instagram donde dijo Roberto estaría iniciando una relación, estaría viendo con Gisela Dulko".

Pero Laura Ubfal cerró el tema con una observación que llamó la atención: "Gisela es la íntima amiga de Milagros Brito, la exmujer de García Moritán".