Rodrigo Lussich, contra Santiago del Moro: "Le dieron Gran Hermano y todavía busca el confesionario"

Rodrigo Lussich fulminó a Santiago del Moro , por su look y por su estilo en la conducción, y a la actual edición de Gran Hermano Generación Dorada con un posteo en su cuenta de Instagram , donde hizo un recorrido por la historia del certamen.

"¡Cómo arruinar un formato! 25 años de Gran Hermano Argentina . De Solita Silveyra diciendo ‘adelante mis valientes’ a Andrea del Boca haciendo la autopsia de un inodoro en vivo. De Marcelo Corazza ganando el primer premio a estar acusado. De un experimento social a un casting de influencers con representante", explicaba en su posteo Rodrigo Lussich.

Y remarcó: "Tres conductores, doce ganadores, y un formato que pasó de ser televisión de verdad a ser un circo con WiFi. Todo lo que nadie te dice sobre cómo se destruyó el reality más exitoso de Argentina, en 8 diapositivas. ¿Se arruinó o es idea mía? Opinen en comentarios y mándenselo al que sigue mirando todas las noches".

Rodrigo Lussich también hizo un picante análisis: "Cómo se arruinó Gran Hermano: de fenómeno cultural a circo con Wifi. En 25 años lo destrozaron tres conductores, doce ganadores y un país que no se cansa de mirar gente encerrada. De Solita diciendo adelante mis valientes a Andrea del Boca denunciando un inodoro lleno de caca en vivo. La historia de una decadencia televisiva contada sin anestesia".

image El posteo de Rodrigo Lussich.

"2001 cuando GH era GH. Solita conducía como directora de jardón de infantes. Adelante mis valientes como si entraran a una guerra. Adentro había gente normal, sin Instagram, sin fama, sin canjes. La gente miraba porque era nuevo. Hoy es el mismo programa con filtro de Tik Tok", sostuvo sobre Soledad Silveyra.

También se refirió a Jorge Rial, un histórico del certamen: "Rial quería ser participante. Llegó en 2007 y cambió todo. GH dejó de ser convivencia para ser un ring de boxeo. No conducía, provocaba, le metía el dedo en la llaga hasta que explotaban. Un participante lo desafío a pelear. Rial dijo que lo esperaba, nadie fue, pero el show estaba hecho. Condujo 6 ediciones, en la última se fue a mitad de temporada. Se fue como se fue de todo: cuando se le cantó".

Rodrigo Lussich, contra Santiago del Moro

Rodrigo Lussich apuntó fuerte contra Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano en sus últimas ediciones. "Cuatro ediciones sin entender el formato. Llegó con experiencia en MasterChef y cara de galán. Le dieron GH y todavía busca el confesionario. Dice al aire cosas que van contra los intereses del programa. Opina cuando tendría que dejar que el público opine. Lo único que le importa son sus looks de adolescente. Campera de cuero, zapatillas limitadas y peinados que dejaron de funcionar hace 15 años. Tiene 48 y se viste como si tuviera 22. El drama no es la casa, es el vestidor", remarcó picante.

Y cerró: "¿Qué le pasó a Gran Hermano? El diagnóstico: en 2001 experimento social. Gente desconocida encerrada sin celular ni redes. Hoy: casting de influencers, famosos reciclados y gente que entra con representante, community manager y dos canjes cerrados. El formato no se arruinó solo, lo arruinamos nosotros. Dejamos de mirar la convivencia y empezamos a mirar las peleas. Y un día el programa dejó de ser un reality y se convirtió en un circo con Wifi".