Temperley: una mujer fue atropellada por su pareja y quedó gravemente herida

Una mujer fue atropellada por su pareja en el marco de una discusión en el barrio San José de Temperley . Quedó gravemente herida y tuvieron que hospitalizarla de urgencia.

Todo ocurrió en los primeros minutos de este viernes, poco después de la medianoche, en el cruce de las calles La Golondrina y Ravel . Según se pudo reconstruir, una pareja mantuvo una fuerte pelea que terminó de una manera muy violenta.

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El hombre se subió a su auto, dio marcha atrás y terminó embistiendo a la mujer. El pie de ella quedó bajo la rueda del vehículo . Sus gritos alarmaron a la gente del barrio y no tardó en llegar la Policía.

Operativo en Temperley

Tras el llamado de emergencia, intervino una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas y efectivos de la Comisaría 6ª de San José.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, la señora había sufrido un fuerte golpe en la cabeza y una fractura expuesta de tobillo. Había quedado atrapada debajo del auto y los bomberos tuvieron que levantar el vehículo para poder sacarla de ahí.

Una vez que la retiraron, la trasladaron de urgencia al Hospital Gandulfo. Su pie quedó seriamente comprometido, según pudo averiguar este medio. Por su parte, el hombre que la atropelló quedó a disposición de la Policía.