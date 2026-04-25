sábado 25 de abril de 2026
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25 de abril de 2026
Lo salvaron.

Los Bomberos de Lomas de Zamora rescataron a un perro que había caído a una alcantarilla

Ocurrió en Alem y Portela, en el centro de Lomas. El animal no podía salir por sus propios medios y hubo que montar un operativo de urgencia para sacarlo.

Los Bomberos de Lomas y los vecinos, tras el rescate del perro.

Los Bomberos de Lomas y los vecinos, tras el rescate del perro.

Todo ocurrió este viernes por la tarde en el cruce de las calles Leandro N. Alem y Francisco Portela. Eran las 18:30 cuando los vecinos notaron que había un can atrapado en la alcantarilla ubicada en esa misma esquina.

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Aparentemente, el animal había ingresado por la “boca de tormenta” y luego no pudo volver a salir a la superficie. No era posible entrar de ninguna manera para poder sacarlo y por eso tuvieron que pedir ayuda de profesionales.

Los Bomberos de Lomas, al rescate

rescate perro
Los Bomberos de Lomas de Zamora rescataron al perro.

Los Bomberos de Lomas de Zamora rescataron al perro.

Enseguida se acercaron al lugar dos dotaciones de los Bomberos de Lomas, a cargo del Oficial Ayudante Octavio Ruiz. Rápidamente montaron un operativo de rescate sin interrumpir el tránsito.

Los bomberos abrieron la tapa de la alcantarilla y utilizaron un sistema de cuerdas para poder descender. Allí encontraron al perrito color negro, asustado, y pudieron sacarlo nuevamente a la superficie.

El perro quedó al cuidado de los vecinos, según informaron fuentes oficiales a La Unión. Después del operativo, se tomaron una foto con los bomberos que participaron del rescate y agradecieron por su tarea.

rescate
Un bombero baj&oacute; a la alcantarilla con un sistema de cuerdas.

Un bombero bajó a la alcantarilla con un sistema de cuerdas.

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