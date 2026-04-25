Los Bomberos de Lomas de Zamora rescataron a un perro que había caído a una alcantarilla

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora rescataron a un perro que se había caído a una alcantarilla en el centro de Lomas y no podía salir por sus propios medios.
Ocurrió en Alem y Portela, en el centro de Lomas. El animal no podía salir por sus propios medios y hubo que montar un operativo de urgencia para sacarlo.
Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora rescataron a un perro que se había caído a una alcantarilla en el centro de Lomas y no podía salir por sus propios medios.
Todo ocurrió este viernes por la tarde en el cruce de las calles Leandro N. Alem y Francisco Portela. Eran las 18:30 cuando los vecinos notaron que había un can atrapado en la alcantarilla ubicada en esa misma esquina.
Aparentemente, el animal había ingresado por la “boca de tormenta” y luego no pudo volver a salir a la superficie. No era posible entrar de ninguna manera para poder sacarlo y por eso tuvieron que pedir ayuda de profesionales.
Enseguida se acercaron al lugar dos dotaciones de los Bomberos de Lomas, a cargo del Oficial Ayudante Octavio Ruiz. Rápidamente montaron un operativo de rescate sin interrumpir el tránsito.
Los bomberos abrieron la tapa de la alcantarilla y utilizaron un sistema de cuerdas para poder descender. Allí encontraron al perrito color negro, asustado, y pudieron sacarlo nuevamente a la superficie.
El perro quedó al cuidado de los vecinos, según informaron fuentes oficiales a La Unión. Después del operativo, se tomaron una foto con los bomberos que participaron del rescate y agradecieron por su tarea.