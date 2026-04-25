Los Bomberos de Lomas de Zamora rescataron a un perro que había caído a una alcantarilla

Los Bomberos de Lomas y los vecinos, tras el rescate del perro.

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora rescataron a un perro que se había caído a una alcantarilla en el centro de Lomas y no podía salir por sus propios medios.

Todo ocurrió este viernes por la tarde en el cruce de las calles Leandro N. Alem y Francisco Portela . Eran las 18:30 cuando los vecinos notaron que había un can atrapado en la alcantarilla ubicada en esa misma esquina.

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Aparentemente, el animal había ingresado por la “boca de tormenta” y luego no pudo volver a salir a la superficie. No era posible entrar de ninguna manera para poder sacarlo y por eso tuvieron que pedir ayuda de profesionales.

Los Bomberos de Lomas de Zamora rescataron al perro.

Enseguida se acercaron al lugar dos dotaciones de los Bomberos de Lomas, a cargo del Oficial Ayudante Octavio Ruiz. Rápidamente montaron un operativo de rescate sin interrumpir el tránsito.

Los bomberos abrieron la tapa de la alcantarilla y utilizaron un sistema de cuerdas para poder descender. Allí encontraron al perrito color negro, asustado, y pudieron sacarlo nuevamente a la superficie.

El perro quedó al cuidado de los vecinos, según informaron fuentes oficiales a La Unión. Después del operativo, se tomaron una foto con los bomberos que participaron del rescate y agradecieron por su tarea.