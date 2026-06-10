UNLZ: realizan la 35ª Jornada de Administración, Contabilidad y Economía destinada a estudiantes y graduados

Un clásico de la UNLZ . Desde este miércoles y hasta el viernes 12 inclusive se llevará a cabo las “35ª Jornadas de Administración, Contabilidad y Economía” (ACE) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ( UNLZ ).

En esta ocasión, de manera conjunta se realizarán las “25ª Jornadas del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas”. La actividad se desarrolla de forma íntegra en el Aula Magna Raúl Alfonsín.

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Las Jornadas, las más antiguas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, están dirigidas a estudiantes en Ciencias Económicas, graduados, docentes y al público en general interesados en las diversas temáticas. Como es habitual expondrán profesionales y destacados académicos.

La actividad es absolutamente gratuita y cuenta con el auspicio del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas y el Centro de Estudiantes (CECE). A lo largo de los tres días se realizarán sorteos, y como es habitual, la entrega de certificados de asistencia.

Programa Completo en la UNLZ

Miércoles 10

19:30 a 20:30 hs: “El nuevo paradigma de la inocencia fiscal”. Sergio Rufail. Subdirector General de Fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Experto de corto plazo del Fondo Monetario Internacional con 40 misiones de asistencia técnica.

20:30 a 21:30 hs: “Del caos digital a la colaboración inteligente: IA, Interoperabilidad y futuro del estado digital”. Gustavo Giorgetti. Urbanista Digital, Profesor posgrado en la Universidad de San Andrés sobre Países con diseño digital - Estonia, Director de Innovación en Universidad Patagonia Argentina, Fundador y CEO de ThinkNet S.A.

Jornada de Administración, Contabilidad y Economía

Jueves 11

19:30 a 20:30 hs: RT54 NUA: Norma unificada Argentina de Contabilidad. Situación actual y perspectivas futuras. Héctor Paulone. Magíster en Gestión Empresarial (Universidad Politécnica de Valencia - España). Profesor Titular de la Cátedra Técnicas de Valuación (Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora). Docente universitario de cursos de grado y posgrado. Profesor del Instituto de Posgrado e Investigación Técnica del CPCEPBA.

20:30 a 21:30 hs: ¿Qué está pasando con la economía argentina en este nuevo contexto de estabilización y cambios de reglas? Marcos Ochoa. Economista (UNLP) - Master en Finanzas (UCEMA). Docente de Grado y Posgrado. Director del Instituto de Investigaciones Económicas FCE-UNLZ

Jornada de Administración, Contabilidad y Economía

Viernes 12

19:30 a 20:30 hs: Lo complejo que es ser auténticos: ¿Cómo medir y mantener aquello que más nos importa? Mariano Fernández Madero. Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Marketing desde el año 2001. Es Lic. en Administración de Empresas por la UADE y autor de la Visión de "Los Océanos Esmeralda del Marketing". Especializado en storytelling, coaching institucional y desarrollo de talento.

20:30 a 21:30 hs: El profesional de Ciencias Económicas en el nuevo entorno digital. Diego Erben. Cr Público FCE UNLP. Posgrado Costos - IAPUCO. Docente de grado y posgrado UNLP. Co Fundador de Infogestión - Tecnología para empresas. Socio de Consultoría en Auren.