Una por una, estas son las actividades de la UNLZ a 50 años de la dictadura

En el marco de los 50 años de la última dictadura militar , la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) realizará diferentes actividades durante para reflexionar sobre la importancia de la memoria colectiva , los Derechos Humanos y el compromiso con la democracia .

Las propuestas abiertas a la comunidad arrancan este miércoles, a las 11, con una pañuelada por la memoria en el Hall Central de la Facultad de Ciencias Sociales , donde los participantes elaborarán pañuelos con telas y botellas de plástico para reafirmar el compromiso con la lucha histórica de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo .

El sábado 21 de marzo, a las 19, en el Museo Pío Collivadino de Banfield (Medrano 165) proyectarán gratis el documental "El ritual del alcaucil" y luego habrá una charla con su directora Ximena González . Filmado en Avellaneda, donde existe un barrio construido alrededor de dos cementerios, la historia habla de los silencios y los relatos banales que se construyeron en torno al golpe cívico-militar .

En el Aula 123 de la Facultad de Derecho (Camino de Cintura y Juan XXIII) se realizará la conferencia "A 50 años de la interrupción del orden constitucional" con la exposición de los docentes Bautista Boveda, Alberto Castellano y Ariel Casanova . El encuentro será el 26 de marzo, a las 18, y tendrá como moderadora a la profesora Carolina Tomadín .

Y el 31 de marzo, a las 19, en Derecho también habrá una charla con la participación de la subsecretaria de Derechos Humanos del Municipio de Lomas, Laura Berardo; la coordinadora provincial del Espacio para la Memoria (Ex Pozo de Banfield) y referenta de Hijos Lomas, Juana Eva Campero; y el profesor de Derechos Humanos de la facultad, Carlos Caravello.

Concurso literario y cine por la memoria

En el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias Sociales proyectarán 7 películas vinculadas con la dictadura: Azor (lunes 13 de abril, a las 18), Voces del Silencio (martes 14 de abril, a las 18), La Historia Oficial (jueves 23 de abril, a las 10, y jueves 30 de abril, a las 18), Infancia Clandestina (viernes 24 de abril, a las 14 y a las 18), Historia de Aparecidos (miércoles 29 de abril, a las 18), La Noche de los Lápices (viernes 8 de mayo, a las 18) y La Guardería (martes 12 de mayo, a las 18).

Sociales también lanzó el concurso literario "Historias que florecen" destinado a escritores mayores de 18 años que podrán presentar cuentos, relatos breves y poesías relacionados con la dictadura. Hasta el 5 de abril hay tiempo para mandar las obras a [email protected].

Los estudiantes desaparecidos de la UNLZ

Julio Molina, Pablo Musso, Ramón "Moncho" Pérez, María Cristina Bienposto, Jorge Brinoli, Rodolfo Torres, José Nicasio Fernández Álvarez y Fernando Roldán son los estudiantes de la UNLZ que se encuentran desaparecidos al igual que Carlos Ocerín Fernández, funcionario entre 1974 y 1975. A ellos se suma Hugo Hansen, asesinado por la Triple A en la puerta del antiguo Rectorado.

En el marco del programa Baldosas por la Memoria, en abril del año pasado hicieron un emotivo homenaje con la recolocación y descubrimiento de una baldosa con los nombres de Roldán, Brinoli, Torres y Molina. Una investigación a cargo del Centro de Estudiantes fue clave para confirmar que Molina había iniciado sus estudios en la Facultad de Agrarias para luego pasarse a Sociales.