Una por una, estas son las actividades de la UNLZ a 50 años de la dictadura

En el marco de los 50 años de la última dictadura militar, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) realizará diferentes actividades durante para reflexionar sobre la importancia de la memoria colectiva, los Derechos Humanos y el compromiso con la democracia.
Las propuestas abiertas a la comunidad arrancan este miércoles, a las 11, con una pañuelada por la memoria en el Hall Central de la Facultad de Ciencias Sociales, donde los participantes elaborarán pañuelos con telas y botellas de plástico para reafirmar el compromiso con la lucha histórica de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
El sábado 21 de marzo, a las 19, en el Museo Pío Collivadino de Banfield (Medrano 165) proyectarán gratis el documental "El ritual del alcaucil" y luego habrá una charla con su directora Ximena González. Filmado en Avellaneda, donde existe un barrio construido alrededor de dos cementerios, la historia habla de los silencios y los relatos banales que se construyeron en torno al golpe cívico-militar.
En el Aula 123 de la Facultad de Derecho (Camino de Cintura y Juan XXIII) se realizará la conferencia "A 50 años de la interrupción del orden constitucional" con la exposición de los docentes Bautista Boveda, Alberto Castellano y Ariel Casanova. El encuentro será el 26 de marzo, a las 18, y tendrá como moderadora a la profesora Carolina Tomadín.
Y el 31 de marzo, a las 19, en Derecho también habrá una charla con la participación de la subsecretaria de Derechos Humanos del Municipio de Lomas, Laura Berardo; la coordinadora provincial del Espacio para la Memoria (Ex Pozo de Banfield) y referenta de Hijos Lomas, Juana Eva Campero; y el profesor de Derechos Humanos de la facultad, Carlos Caravello.
Concurso literario y cine por la memoria
En el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias Sociales proyectarán 7 películas vinculadas con la dictadura: Azor (lunes 13 de abril, a las 18), Voces del Silencio (martes 14 de abril, a las 18), La Historia Oficial (jueves 23 de abril, a las 10, y jueves 30 de abril, a las 18), Infancia Clandestina (viernes 24 de abril, a las 14 y a las 18), Historia de Aparecidos (miércoles 29 de abril, a las 18), La Noche de los Lápices (viernes 8 de mayo, a las 18) y La Guardería (martes 12 de mayo, a las 18).
Sociales también lanzó el concurso literario "Historias que florecen" destinado a escritores mayores de 18 años que podrán presentar cuentos, relatos breves y poesías relacionados con la dictadura. Hasta el 5 de abril hay tiempo para mandar las obras a [email protected].
Los estudiantes desaparecidos de la UNLZ
Julio Molina, Pablo Musso, Ramón "Moncho" Pérez, María Cristina Bienposto, Jorge Brinoli, Rodolfo Torres, José Nicasio Fernández Álvarez y Fernando Roldán son los estudiantes de la UNLZ que se encuentran desaparecidos al igual que Carlos Ocerín Fernández, funcionario entre 1974 y 1975. A ellos se suma Hugo Hansen, asesinado por la Triple A en la puerta del antiguo Rectorado.
En el marco del programa Baldosas por la Memoria, en abril del año pasado hicieron un emotivo homenaje con la recolocación y descubrimiento de una baldosa con los nombres de Roldán, Brinoli, Torres y Molina. Una investigación a cargo del Centro de Estudiantes fue clave para confirmar que Molina había iniciado sus estudios en la Facultad de Agrarias para luego pasarse a Sociales.