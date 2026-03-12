jueves 12 de marzo de 2026
12 de marzo de 2026
Este viernes.

La UNLZ será parte de la organización de una feria en Guernica

La feria de Guernica, que cuenta con la organización de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, tendrá venta de productos, intercambio de semillas y charlas.

La Feria Soberana se hará en la Plaza Belgrano de Guernica.

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Feria Soberana. La actividad, que se hará en apoyo a la agricultura familiar y a la soberanía alimentaria, se realizará este viernes 13 de marzo en la Plaza Belgrano de Guernica.

Durante la jornada, que se desarrollará de 9 a 15 en el espacio público situado en la intersección de la avenida Eva Perón y Crisólogo Larralde, se podrán adquirir productos locales de la agricultura familiar, entre ellos hortalizas agroecológicas, quesos, huevos, plantas ornamentales, compost, lombrices rojas, dulces, conservas, miel, propóleo, cerveza artesanal, cosmética natural y otros productos regionales.

Una propuesta ideal para disfrutar del finde en Banfield.
Plaza Roberto Sánchez.

Banfield: feria, talleres y música en la nueva edición del Mercado Consciente
Los emprendedores Francisco Silva y Sabrina Pérez.
Compromiso social.

Un matrimonio de emprendedores de Lomas crea material terapéutico e inclusivo para las aulas
DSC_9188
La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas estará a cargo de la actividad.

Lomas de Zamora y Guernica, unidos por el cuidado del ambiente

Aproximadamente a las 11 se desarrollará una charla abierta sobre Huerta Agroecológica, destinada a todos aquellos vecinos que deseen iniciarse o profundizar en prácticas de producción sustentable.

Como si eso fuera poco, también se realizará un intercambio de semillas abierto a la comunidad: quienes participen de la Feria Soberana podrán llevar sus propias semillas para compartir con los asistentes. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la unión vecinal.

DSC_9139
La actividad es abierta y gratuita para los vecinos.

Desde la organización se tomaron el tiempo para recordar que, en caso de malas condiciones climáticas, la Feria Soberana se pospone al viernes siguiente (es decir, el 20 de marzo), y recomendaron llevar bolsa propia para “reducir el uso de plásticos y colaborar con el cuidado del ambiente”.

La Feria Soberana es organizada por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con el acompañamiento del Municipio de Presidente Perón, la Cátedra Libre de Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria ( UNLZ), la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el Centro de Graduados de Ciencias Agrarias (GCA), el Vivero ASHPA, las familias productoras “Saberes y Sabores de la Tierra”, Mini Casa y la huerta comunitaria “Somos Barrios de Pie”, entre otras organizaciones comprometidas con una producción sustentable y una alimentación saludable y accesible.

Este viernes.

