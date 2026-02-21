Se viene la primera mateada del año en Lomas, con charlas y festejos

El Centro de Jubilados Nuestra Amistad de Lomas de Zamora realizará la primera mateada de 2026 el próximo jueves 26 de febrero . La actividad buscará ofrecer un espacio a los adultos mayores para que se diviertan sanamente y que conecten entre pares de manera presencial. Este primer encuentro contará también con una charla sobre hidratación a cargo de un médico.

Norberto Giambuzzi , presidente de la institución , dialogó con el Diario La Unión y se mostró feliz de volver a retomar las clásicas mateadas que tan productivas son en el Centro de Jubilados Nuestra Amistad. La primera edición se hará a partir de las 16 en el espacio que se encuentra ubicado en Díaz Vélez 368.

La mateada es una actividad que se realiza hace varios años en el Centro de Jubilados Nuestra Amistad y, con el paso del tiempo, ganó popularidad en la zona. Con entrada libre y gratuita , la institución abre sus puertas a socios y vecinos adultos mayores para disfrutar de un momento de camaradería, compartiendo exquisiteces, conversaciones amistosas y música.

En medio de la tarde, los presentes serán testigos de una charla a cargo del médico Luis Fuentes, quien hablará sobre la hidratación y la importancia de la ingesta de agua, sobre todo en verano. El especialista brindará consejos para evitar problemas que puedan perjudicar a la salud de los adultos mayores.

Como si eso fuera poco, durante la jornada habrá un momento más que especial: los vecinos que hayan cumplido años durante enero y febrero serán agasajados por todos los presentes. “El que cumple años trae la torta, la institución pone las sidras y los demás presentes aportan algo para compartir. Entre todos haremos una linda jornada, estamos muy contentos de volver a encontrarnos”, aseguró Giambuzzi.