Después del finde, se viene un inicio de semana con clima inestable en Lomas de Zamora

El clima no será el mejor en el inicio de la semana. Después mejora.

Después de un fin de semana con calorcito, pero no un calor sofocante, se viene una semana con clima inestable. Los primeros días de clases para varios colegios de la zona no será con el mejor pronóstico: lluvia y calor, lo que traerá humedad.

Este domingo, se verán más nubes que el sábado, con una jornada sin sol, pero sin lluvia ni calor intenso, con una máxima de 28°. A partir del atardecer se intensificará el viento hasta llegar a ofrecer ráfagas desde el río para moldear una noche muy ventosa con un cierre con 24°. Las mínimas siguen siendo altas, entre 17° y 18°.

Lunes con clima lluvioso en Lomas Para el lunes, se esperan chaparrones y tormentas, con viento del noreste y este, ambiente templado y húmedo. Se espera un leve aumento térmico, tormentas aisladas hacia la tarde y noche y temperaturas máximas de 27°.

El martes sube más la temperatura, con máxima de 31°, cielo mayormente nublado y mínima de 22°. El miércoles el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 16° y una máxima de 27°.

Jueves y viernes serán días similares con 28° y algunas nubes. Así termina febrero, para darle lugar a marzo que trae con él el otoño.

