Última semana para pagar el TSG con descuento en Lomas de Zamora

Se puede pagar la cuota anual de TSG en la Tesorería del Municipio de Lomas.

El Municipio de Lomas de Zamora extendió el beneficio para que los vecinos puedan pagar la cuota anual de la Tasa de Servicios Generales (TSG) con descuento de hasta el 30% en el monto total del impuesto. Ésta es la última semana para aprovecharlo, ya que la fecha de cierre es el 27 de febrero.

La Tasa de Servicios Generales es el impuesto que corresponde a los servicios de alumbrado, barrido y limpieza. Si el vecino decide no abonarlo a principios de año, deberá cumplir con 12 cuotas que contienen fecha de pago, en caso de excederse, se cobra un interés.

El impuesto anual se podrá cancelar con la boleta correspondiente en cualquiera de las cajas de la Tesorería del Municipio, ubicada en Azara 237, y también en las delegaciones cuentan con una ventanilla de Provincia Pagos.

Para mayor información, los vecinos pueden entrar a www.lomasdezamora.gov.ar. o mandar un mensaje al WhatsApp de la Comunidad 1121937726.

