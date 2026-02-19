jueves 19 de febrero de 2026
Escribinos
19 de febrero de 2026
Solidaridad.

Durante el Carnaval de Lomas de Zamora los vecinos donaron miles de artículos escolares

El Municipio impulsó una campaña de donación durante las jornadas de Carnaval que resultó un éxito por la cantidad de vecinos que se sumaron.

Durante el Carnaval de Lomas de Zamora los vecinos donaron miles de artículos escolares.

Durante el Carnaval de Lomas de Zamora los vecinos donaron miles de artículos escolares.

Solidaridad en Carnaval

En cada uno de los barrios donde se llevó adelante el carnaval, entre el jueves y el martes, se llevó adelante la campaña de donación impulsada por el Municipio. Se colocaron los stands de Compartir Lomas, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, que recibió los artículos escolares que serán destinados a los chicos que más lo necesiten. "Las familias lomenses trajeron sus útiles escolares para donar en una jornada increíble a pura música", destacaron desde el Municipio.

Lee además
Solidaridad: impulsan un 15 para que Dana cumpla su sueño en LlavallolEl festejo se hará en Llavallol el próximo sábado 28 de febrero: se necesitan donaciones para la decoración y la mesa dulce.
Mucho amor.

Impulsan un 15 solidario para una chica de Llavallol: cómo lo organizan
Los vecinos de Lomas de Zamora pueden colaborar con Priscila y sus hijos a través de donaciones.
En las redes.

Solidaridad en Lomas: piden donaciones para una familia tras el incendio de su casa
Durante el Carnaval de Lomas de Zamora los vecinos donaron miles de artículos escolares

"Las familias lomenses trajeron sus útiles escolares para donar en una jornada increíble a pura música", destacaron desde el Municipio.

Los shows y la participación de las murgas fueron el contexto ideal para activar la campaña solidaria a la que muchos vecinos se sumaron.

"Es importante ayudar, y aprovechar estos espacios donde se acerca mucha gente", expresó Marcela Galpo, que donó lápices, biromes y un block de hojas. Por su parte, Marcos Lavolpe, otro vecino solidario, destacó: "Siempre hay que ayudar, y darle el ejemplo a los chicos para que ellos también sean solidarios".

Un carnaval histórico en Lomas

El Carnaval de la Comunidad en Lomas de Zamora reunió, durante seis días, a artistas populares como La Delio Valdez, Agarrate Catalina, Mario Luis, Los del Fuego, Los Lamas y Los Charros, entre otros.

Además, en los distintos barrios hubo una amplia participación de murgas y comparsas que durante todo el año esperan este momento para brillar y tirar sus pasos y coreografías.

Durante el Carnaval de Lomas de Zamora los vecinos donaron miles de artículos escolares

"Es importante ayudar, y aprovechar estos espacios donde se acerca mucha gente", expresó Marcela Galpo, que donó lápices, biromes y un block de hojas.

Temas
Seguí leyendo

Impulsan un 15 solidario para una chica de Llavallol: cómo lo organizan

Solidaridad en Lomas: piden donaciones para una familia tras el incendio de su casa

Lomas culminó seis días de Carnaval con artistas y mucho ritmo en las calles

Lomas celebró el Carnaval en una Plaza Grigera repleta

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Tras la detención, el acusado quedó a disposición de la UFI 9 de Lomas.
Operativo.

Lomas de Zamora: un detenido por "ciberpedofilia" tras un alerta de España

Las más leídas

Te Puede Interesar

La joven, oriunda de Rafael Calzada, es intensamente buscada en Lomas de Zamora y distritos aledaños.
Búsqueda activa.

Preocupación en Lomas y Brown por la desaparición de una joven