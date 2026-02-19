Durante el Carnaval de Lomas de Zamora los vecinos donaron miles de artículos escolares.

En cada uno de los barrios donde se llevó adelante el carnaval, entre el jueves y el martes, se llevó adelante la campaña de donación impulsada por el Municipio. Se colocaron los stands de Compartir Lomas, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, que recibió los artículos escolares que serán destinados a los chicos que más lo necesiten. "Las familias lomenses trajeron sus útiles escolares para donar en una jornada increíble a pura música", destacaron desde el Municipio.
Los shows y la participación de las murgas fueron el contexto ideal para activar la campaña solidaria a la que muchos vecinos se sumaron.
"Es importante ayudar, y aprovechar estos espacios donde se acerca mucha gente", expresó Marcela Galpo, que donó lápices, biromes y un block de hojas. Por su parte, Marcos Lavolpe, otro vecino solidario, destacó: "Siempre hay que ayudar, y darle el ejemplo a los chicos para que ellos también sean solidarios".
Un carnaval histórico en Lomas
El Carnaval de la Comunidad en Lomas de Zamora reunió, durante seis días, a artistas populares como La Delio Valdez, Agarrate Catalina, Mario Luis, Los del Fuego, Los Lamas y Los Charros, entre otros.
Además, en los distintos barrios hubo una amplia participación de murgas y comparsas que durante todo el año esperan este momento para brillar y tirar sus pasos y coreografías.