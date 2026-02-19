Durante el Carnaval de Lomas de Zamora los vecinos donaron miles de artículos escolares.

En medio de la espuma, los colores, la música y la algarabía, el corazón solidario de los vecinos se hizo presente en el Carnaval de Lomas de Zamora. Es que bajo el programa Compartir Lomas, el Municipio propuso la donación de útiles escolares que serán destinado a quienes más lo necesitan y esa convocatoria fue un éxito: se recibieron miles de artículos.

Solidaridad en Carnaval En cada uno de los barrios donde se llevó adelante el carnaval, entre el jueves y el martes, se llevó adelante la campaña de donación impulsada por el Municipio. Se colocaron los stands de Compartir Lomas, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, que recibió los artículos escolares que serán destinados a los chicos que más lo necesiten. "Las familias lomenses trajeron sus útiles escolares para donar en una jornada increíble a pura música", destacaron desde el Municipio.

Durante el Carnaval de Lomas de Zamora los vecinos donaron miles de artículos escolares Los shows y la participación de las murgas fueron el contexto ideal para activar la campaña solidaria a la que muchos vecinos se sumaron.

"Es importante ayudar, y aprovechar estos espacios donde se acerca mucha gente", expresó Marcela Galpo, que donó lápices, biromes y un block de hojas. Por su parte, Marcos Lavolpe, otro vecino solidario, destacó: "Siempre hay que ayudar, y darle el ejemplo a los chicos para que ellos también sean solidarios".

Un carnaval histórico en Lomas El Carnaval de la Comunidad en Lomas de Zamora reunió, durante seis días, a artistas populares como La Delio Valdez, Agarrate Catalina, Mario Luis, Los del Fuego, Los Lamas y Los Charros, entre otros. Además, en los distintos barrios hubo una amplia participación de murgas y comparsas que durante todo el año esperan este momento para brillar y tirar sus pasos y coreografías.

