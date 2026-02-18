18 de febrero de 2026
Seis días de fiesta.

Lomas celebró el Carnaval en una Plaza Grigera repleta

Este lunes continuaron las celebraciones del Carnaval en Lomas de Zamora con La Delio Valdez. Este martes siguen los festejos en Banfield y Parque Barón.

Miles de vecinos se acercaron a disfrutar del Carnaval en la Plaza Grigera.

Miles de vecinos se acercaron a disfrutar del Carnaval en la Plaza Grigera.

Miles de vecinos se acercaron a disfrutar del Carnaval en la Plaza Grigera.

Miles de vecinos se acercaron a disfrutar del Carnaval en la Plaza Grigera.

La Plena del Sur brilló en el festejo de Carnaval en la Plaza Grigera junto a la Delio Valdez.

La Plena del Sur brilló en el festejo de Carnaval en la Plaza Grigera junto a la Delio Valdez.

Miles de vecinos se acercaron a disfrutar del Carnaval en la Plaza Grigera.

