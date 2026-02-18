Lomas celebró el Carnaval en una Plaza Grigera repleta

Lomas de Zamora tuvo este lunes su show m\u00e1s importante por el Carnaval. Una multitud se acerc\u00f3 a la Plaza Grgiera para ver la presentaci\u00f3n destacada de La Delio Valdez. Pero adem\u00e1s, arriba del escenario hubo mucho talento locales y uruguayo para acompa\u00f1ar este encuentro bien murguero. Comenz\u00f3 La Plena del Sur, la \u00fanica banda argentina que hace plena puertorrique\u00f1a y recientemente destacada por Ricky Martin y Bad Bunny. Le sigui\u00f3 la comparsa Guaril\u00f3, que se mezcl\u00f3 entre la gente para bailar a todo ritmo. Agarrate Catalina, gran murga uruguaya, sorprendi\u00f3 con sus colores y su ritmo en un show que no falt\u00f3 nada, con fuerte sentido de pertenencia y mensajes de protesta social. La Delio cerr\u00f3 con un cl\u00e1sico, Ron y velas, que desat\u00f3 una verdadera fiesta, en la que se mostraron agradecidos por el cari\u00f1o de la gente de Lomas. Desde las 17 los vecinos comenzaron a acercarse para lograr una buena ubicaci\u00f3n en una plaza que termin\u00f3 colmada de gente. Grandes y chicos se animaron a bailar y a la guerra de espuma, infaltable en esta celebraci\u00f3n organizada por el Municipio de Lomas, que no solo prepar\u00f3 este encuentro si no tambi\u00e9n jornadas en distintos barrios. Durante toda la tarde, se recibieron donaciones de \u00fatiles escolares que ser\u00e1n entregadas a instituciones locales en la previa del comienzo de clases. Mir\u00e1 ac\u00e1 las mejores fotos del Carnaval C\u00f3mo seguir\u00e1n los festejos de Carnaval el martes en Lomas de Zamora El martes 17, por su parte, en Parque Bar\u00f3n estar\u00e1n las comparsas Los Incomparables de Barrio Nocito; Pateando Las Penas; Los Detonantes de La Noche, Caprichosos de Lomas, Los Elegantes del Sur, Culpables del Alboroto, Los Chikis de Atenas y Los Inocentes del Guas\u00f3n. El cierre ser\u00e1 con Los Lamas, Zimboa y Rayo. A su vez, tambi\u00e9n el martes, en Banfield, Maip\u00fa y Arenales, desde las 17, estar\u00e1n las comparsas Herederos de una Pasi\u00f3n, Magia Verde, Locademia del Ritmo y Taladrando los Talones. En el escenario principal se presentar\u00e1n Almas Cumbieras, La Bichonada y el cierre estar\u00e1 en manos de Mario Luis, consagrada figura de la cumbia nacional.