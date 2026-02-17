Las repercusiones del Carnaval en la Plaza Grigera: "Fue una verdadera fiesta"

La Plaza Grigera lució colmada. La fiesta de Carnaval, un éxito rotundo. La Plaza Grigera lució colmada. La fiesta de Carnaval, un éxito rotundo. La Plaza Grigera lució colmada. La fiesta de Carnaval, un éxito rotundo.

Una verdadera fiesta se vivió anoche en la Plaza Grigera. Miles de vecinos de Lomas de Zamora y de otros distritos disfrutaron de un festejo de Carnaval inolvidable, que contó con el show de La Delio Valdez como uno de sus mayores atractivos. Las voces de los lomenses confirmaron el éxito de un evento que, una vez más, reunió a toda la comunidad.

Desde las primeras horas de la tarde, la plaza central de Lomas comenzó a recibir a los vecinos, quienes se aseguraron de llegar con tiempo para adquirir las mejores ubicaciones de cara a los distintos shows. La expectativa fue creciendo con la llegada del anochecer, en la previa de una grilla artística pensada para todos los gustos.

La banda La Plena del Sur, la comparsa local Guariló, la murga uruguaya Agarrate Catalina y el cierre a puro ritmo de La Delio Valdez hicieron cantar y bailar a los presentes en medio de las tradicionales guerras de espuma que le pusieron color y alegría a una noche excepcional.

El Carnaval, en primera persona La murga Los Chaques de Barrio Obrero se hizo presente en la Plaza Grigera para disfrutar de la celebración y de los shows puestos a disposición por el Municipio de Lomas. “Pasamos un carnaval espectacular con todos los integrantes de la murga, sin dudas que fue un momento que lo atesorarán en el corazón”, señaló su directora, que inmediatamente aprovechó para aclarar que “todos los vecinos pueden ser parte de la murga, una hermosa actividad que contagia alegría y diversión”.

30b23be5-8734-415f-a49e-fb339f59ecf1 Las murgas, también presentes en la Plaza Grigera para disfrutar del carnaval. “Venir a disfrutar del Carnaval en Lomas, junto con amigos, familiares y toda la comunidad, es muy lindo. Nadie se lo puede perder”, indicaron las jóvenes Caterina y Mar, dos amigas que, además de ser vecinas del distrito, comparten un canal de streaming llamado “Hay algo que decir”, un proyecto que tiene como propósito dar a conocer distintos artistas, todo a través del humor y en medio de temas de interés general. bcccef5e-c2b5-46a0-b80a-49a1096daac5 Caterina y Mar, presentes en la fiesta de carnaval en la plaza central de Lomas de Zamora. Para finalizar, Diana se sumó a la charla y contó que, junto a su familia, se trasladó desde Monte Grande al centro de Lomas para ser parte de una celebración inolvidable: “Es la primera vez que participamos de un evento comunitario en este distrito y estamos felices de haber vivenciado una verdadera fiesta”. 1f404608-66e7-45ae-9622-b6dd8427a525 El evento comunitario también recibió a vecinos de otros distritos cercanos. Una convocatoria multitudinaria.

Compartí esta nota en redes sociales:







