Escándalo.

Una jueza de Lomas de Zamora y una asesora de menores, envueltas en una grave denuncia

Las funcionarias de los Tribunales de Lomas fueron acusadas de no cuidar los derechos de un niño abusado, al que habrían forzado a revincularse con el agresor.

Tribunales de Lomas de Zamora.

Tribunales de Lomas de Zamora.

La acusación recayó sobre Belén Loguercio, jueza del Juzgado de Familia N°2, y sobre Marisa Snaider, titular de la Asesoría de Menores e Incapaces de la Provincia de Buenos Aires.

Según fuentes judiciales, ambas funcionarias están acusadas de haber cometido supuestos maltratos, abuso de autoridad, prevaricato y encubrimiento agravado, en el marco de una causa por abuso sexual contra un menor iniciada en 2017 en el fuero de Familia de Lomas.

La denuncia contra las funcionarias

loguercio snaider
La jueza y la asesora de menores denunciadas en Lomas de Zamora.

La jueza y la asesora de menores denunciadas en Lomas de Zamora.

La denuncia establece que Loguercio y Snaider no habrían escuchado las reiteradas alertas e informes de profesionales que evidenciaban la terrible situación de riesgo a la que estaba expuesta el chico. La actuación de ambas, según el escrito, no habría garantizado el interés superior del niño.

La presentación, apoyada por figuras destacadas del ámbito de los derechos humanos y la política, pide investigar penalmente a las funcionarias, reparar las fallas institucionales que se hubieran producido y tomar medidas urgentes para la protección integral del menor.

"Ambas direccionaron el curso de un expediente a su cargo en perjuicio de un niño que les había rogado quedarse con su madre y cambiarse el apellido del agresor", señaló Carlos Rozanski, exjuez federal y presidente de AEVAS (Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales), entidad que acompañó la denuncia en los Tribunales de Lomas de Zamora.

"Un adolescente de 16 años que a los 6 años relató brutales abusos sexuales por parte de su padre, fue manipulado. Con el aporte ilegal de una jueza de familia y una Asesora de Menores, de Lomas de Zamora, se lo convenció para que dentro de 3 días comparta un crucero al caribe con su agresor", detalló Rozanski, y sostuvo que "si no se frena esa revinculación fraudulenta, el niño correrá alto riesgo y todo el sistema de protección habrá fracasado".

Respaldo de la Unión de Magistrados de Lomas de Zamora

union de magistrados

El organismo respaldó a la jueza y a la asesora de menores y rechazó las acusaciones en contra de ambas.

“La UMFLZ expresa su apoyo institucional a la labor de las Dras. Belen Loguercio y Marisa Snaider destacando su idoneidad en la tutela judicial efectiva de las infancias y adolescencias”, enfatizó la entidad en comunicado oficial.

En la misma línea, agregaron: “Reafirmamos nuestro compromiso con la independencia en el ejercicio de sus funciones y quedamos a la espera de los pronunciamientos jurisdiccionales que correspondan”.

