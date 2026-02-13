Piden juzgar a la familia de Villa Fiorito acusada de una muerte por "abandono de persona"

Los tres acusados de "abandono de persona seguido de muerte" de Fabián Cristian Luna , el hombre de 35 años que habría sido "dejado morir" por sus familiares en Villa Fiorito , en marzo del 2025, están cada vez más cerca de ser sometidos a juicio.

El fiscal José Luiz Juárez , quien está a cargo del expediente como titular de la UFI 12 de Lomas de Zamora , solicitó que Roberto Transito Luna (60), y sus hijos Gustavo (33) y Sebastián Luna (34), sean juzgados, según confiaron fuentes judiciales a La Unión .

Se trata del padre y los hermanos de la víctima, quien, de acuerdo al informe forense, esperaron más de 15 horas en avisar a las autoridades para solicitar asistencia. Durante todo ese tiempo, lo ignoraron e hicieron su vida normal.

El padre del fallecido aseguró a la Policía que Fabián había llegado en estado de ebriedad de trabajar el viernes por la noche y comenzó a romper objetos en la habitación. Según esta versión, él y sus otros dos hijos, uno de ellos sargento de la Policía Local de Lomas, lo redujeron durante un forcejeo y lo inmovilizaron en el suelo, en la antesala del baño.

Durante su declaración a Justicia, los tres imputados aseguraron que pensaron que la víctima "estaba durmiendo", y por eso tardaron tanto en llamar al 911.

Muerte por "abandono de persona" en Villa Fiorito

Para la fiscalía, durante el forcejeo, los detenidos golpearon a Fabián y luego lo dejaron tirado sin prestarle asistencia médica, lo que habría provocado su muerte. En caso de haber actuado rápido, Luna seguramente seguiría con vida. Sin embargo, decidieron ignorarlo, a pesar de que su estado era grave, tras recibir una golpiza.

El trágico hecho sucedió el 8 de marzo pasado cerca de las 22, en un el interior de una casa ubicada en Bernal al 200, donde los efectivos del Comando de Patrullas de Lomas llegaron al día siguiente.

Pese a que los tres están imputados por el delito de "abandono de persona seguido de muerte", la situación de Sebastián Luna (34) es, en principio, la más complicada, ya que resulta ser agente de la Policía Bonaerense, y por su condición de funcionario público, posee formación en emergencias.