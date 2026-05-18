Axel Kicillof impulsa la regularización de los trabajadores de delivery y plataformas.

El gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof realizará el Primer Congreso del Trabajo, en un contexto marcado por el debate sobre la reforma laboral y las condiciones laborales en plataformas digitales . La iniciativa incluirá además el impulso de un proyecto de ley destinado a proteger a trabajadores de aplicaciones como reparto y transporte.

La propuesta surge en medio de fuertes discusiones sobre el futuro del empleo y el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo laboral. Desde la administración bonaerense plantean la necesidad de generar marcos regulatorios específicos para quienes trabajan mediante apps, un sector que creció con fuerza en los últimos años y que, según distintos espacios políticos y sindicales, continúa atravesado por situaciones de precarización.

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El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, viene sosteniendo públicamente la necesidad de avanzar en regulaciones para plataformas digitales. Días atrás, durante el V Congreso Internacional de Relaciones del Trabajo realizado en la UBA, remarcó el “compromiso de la gestión bonaerense en el impulso de leyes específicas para proteger a los repartidores y garantizar condiciones laborales dignas”.

En paralelo, el oficialismo provincial busca consolidar un espacio de discusión más amplio sobre empleo, producción y derechos laborales frente al avance de las reformas impulsadas por el gobierno nacional.

Según trascendió, el Congreso del Trabajo reunirá a gremios, especialistas, universidades y representantes de distintos sectores vinculados al mundo laboral.

El debate sobre el trabajo en aplicaciones ya había sumado iniciativas en el Congreso nacional. En marzo, un proyecto impulsado por el Frente Renovador propuso establecer derechos digitales para trabajadores de plataformas, incluyendo acceso a información sobre algoritmos, revisión humana ante sanciones y mecanismos de control estatal sobre las empresas tecnológicas.

Desde sectores sindicales y políticos cercanos al gobierno bonaerense sostienen que la regulación apunta a equilibrar la relación entre empresas y trabajadores, especialmente en actividades donde las decisiones automatizadas definen ingresos, asignación de tareas y condiciones de trabajo.