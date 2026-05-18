lunes 18 de mayo de 2026
Escribinos
18 de mayo de 2026
Derechos.

Axel Kicillof impulsa la regularización de los trabajadores de delivery y plataformas

El gobierno bonaerense de Axel Kicillof realizará el Primer Congreso del Trabajo, en un contexto marcado por el debate sobre la reforma laboral.

Axel Kicillof impulsa la regularización de los trabajadores de delivery y plataformas.

Axel Kicillof impulsa la regularización de los trabajadores de delivery y plataformas.

La propuesta surge en medio de fuertes discusiones sobre el futuro del empleo y el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo laboral. Desde la administración bonaerense plantean la necesidad de generar marcos regulatorios específicos para quienes trabajan mediante apps, un sector que creció con fuerza en los últimos años y que, según distintos espacios políticos y sindicales, continúa atravesado por situaciones de precarización.

Lee además
Axel Kicillof pidió no copiar a Javier Milei.
Tajante.

Kicillof pidió "no perder el tiempo en internas" y señaló que "no hay qué copiar de Milei"
Momentos angustiantes en San Vicente.
Locura.

Se atrincheró con los hijos de su mujer en San Vicente y fue detenido

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, viene sosteniendo públicamente la necesidad de avanzar en regulaciones para plataformas digitales. Días atrás, durante el V Congreso Internacional de Relaciones del Trabajo realizado en la UBA, remarcó el “compromiso de la gestión bonaerense en el impulso de leyes específicas para proteger a los repartidores y garantizar condiciones laborales dignas”.

Axel Kicillof instala agenda de los derechos laborales

En paralelo, el oficialismo provincial busca consolidar un espacio de discusión más amplio sobre empleo, producción y derechos laborales frente al avance de las reformas impulsadas por el gobierno nacional.

Según trascendió, el Congreso del Trabajo reunirá a gremios, especialistas, universidades y representantes de distintos sectores vinculados al mundo laboral.

El debate sobre el trabajo en aplicaciones ya había sumado iniciativas en el Congreso nacional. En marzo, un proyecto impulsado por el Frente Renovador propuso establecer derechos digitales para trabajadores de plataformas, incluyendo acceso a información sobre algoritmos, revisión humana ante sanciones y mecanismos de control estatal sobre las empresas tecnológicas.

Desde sectores sindicales y políticos cercanos al gobierno bonaerense sostienen que la regulación apunta a equilibrar la relación entre empresas y trabajadores, especialmente en actividades donde las decisiones automatizadas definen ingresos, asignación de tareas y condiciones de trabajo.

Temas
Seguí leyendo

Kicillof pidió "no perder el tiempo en internas" y señaló que "no hay qué copiar de Milei"

Se atrincheró con los hijos de su mujer en San Vicente y fue detenido

La inflación de abril fue de 2,6% y acumuló 32,4% en el último año

En una masiva marcha universitaria denunciaron una "ruptura del acuerdo democrático"

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

Axel Kicillof impulsa la regularización de los trabajadores de delivery y plataformas.
Derechos.

Kicillof impulsa la regularización de los trabajadores de delivery y plataformas