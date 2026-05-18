Repechaje en Gran Hermano: los buscan volver a la casa y los que rechazaron el regreso

Todos los exparticipantes de Gran Hermano Generación Dorada , a excepción de Andrea del Boca y Gabriel Lucero , estuvieron presentes en el estudio en la Gala de Eliminación del certaman para revelar si participarían o no del repechaje del certamen de Telefe.

Uno a uno, Santiago del Moro les fue preguntaron y ellos escribieron la respuesta en un sobre. Daniela de Lucía fue la primera en decir que no y explicó que se tiene que realizar algunos estudios médicos. "La salud está primero", expresó.

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La otra en decir que no fue Sol Abraham. El "Big" la expulsó, pero Santiago del Moro dijo que también podía ser parte del repechaje. "Los motivos me los voy a reservar. Mi juego no termina acá y necesito su ayuda más que nunca", expresó.

Expectativa por el regreso de Andrea del Boca

Por otro lado, Andrea del Boca no se presentó a la Gala de Eliminación y, luego de que Santiago del Moro diera la placa para el repechaje no incluyó a la actriz.

Desde hace semanas que se habla de su regreso a la casa de Gran Hermano. Según muchos rumores la actriz recibiría un Golden Ticket y también Charlotte Caniggia tendría el suyo.

image Repechaje en Gran Hermano Generación Dorada.

Tomy Riguera, Nick Sicaro, Nazareno Pompei, Franco Poggio, Martín Rodríguez, Carlota, Carmiña, Mavinga, Lolo Poggio, Kennys Palacios, Brian Sarmiento, Yipio, Grecia Colmenares, Lola Tomaszeuski, La Maciel y Danelik, recién eliminada, integran la placa de jugadores.

Santiago del Moro anunció que os jugadores entrarán por voto del público en esta placa de repechaje. Esta etapa tendrá su definición el miércoles, coincidiendo con el final de la primera etapa y marcando el inicio de una nueva fase en el reality.