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18 de mayo de 2026
Crimen.

Ingeniero Budge: detuvieron al acusado de matar a un hombre en un ajuste de cuentas

El homicidio habría sido por una supuesta deuda. La víctima, de 40 años, murió tras recibir dos disparos en el barrio Villa Lamadrid, en Budge.

Policía Bonaerense.

Policía Bonaerense.

Según informaron fuentes del caso, el detenido tiene 29 años y fue señalado como el autor de los disparos que mataron a Ángel Torres, de 40 años, el pasado 15 de abril en el cruce de las calles Bustos y Cañuelas, en el barrio Villa Lamadrid.

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Tras la detención, quedó a disposición de la fiscal Silvina Estévez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº4 de Lomas de Zamora. Terminó imputado por “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego”.

Además, la Justicia de Lomas de Zamora ordenó la prisión preventiva para el detenido, tras la solicitud de la fiscal Estévez. Probablemente quedará detenido hasta que se realice el juicio en su contra.

El homicidio

bustos y cañuelas
La zona del homicidio, en Ingeniero Budge.

La zona del homicidio, en Ingeniero Budge.

Ángel Ricardo Torres fue asesinado de dos balazos en el cruce de Bustos y Cañuelas. Testigos señalaron como responsable a un hombre que escapó en auto de la escena del crimen.

Según los vecinos, Torres y el agresor discutieron por una presunta deuda de dinero. En ese contexto, el atacante le efectuó dos disparos -uno en la espalda y otro en el hombro derecho- y huyó del lugar.

Los testimonios fueron claves para identificar al atacante y descartar un episodio de inseguridad. En base a los datos aportados al expediente, los efectivos de la Comisaría 10ª de Ingeniero Budge y de la DDI de Lomas de Zamora realizaron diferentes procedimientos en busca del asesino.

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