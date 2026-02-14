Carnaval en Lomas: qué artistas se presentan este sábado en San José

El carnaval en Lomas ofrece una nutrida grilla de propuesta que iniciaron el jueves y continuarán hasta el martes inclusive.

A partir de las 17, en San Juan y La Calandria, estarán Los Celestes del Sur, Los Elegantes de San José, Los Reyes del Alboroto y los Caprichosos de Llavallol. El gran cierre será con la banda La 24 Cumbia y luego Los del Fuego.

Los del Fuego nacieron en1984 en la ciudad de Santa Fe por el legendario Juan Carlos "Banana" Mascheroni. Conocidos por su estilo único que fusiona ritmos tropicales con letras románticas y el característico uso de guitarras eléctricas, la agrupación se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales de la cumbia santafesina.

Cómo sigue la grilla de Carnaval en Lomas de Zamora

Por su parte el domingo 15, desde las 17, en Recondo entre Claudio de Alas y Ricardo Palma (Budge), se presentarán las comparsas Los Preferidos de Budge, Pangea, No fue Magia, Los Herederos de Albertina, Los Soñadores de San Sebastián y La Nueva Generación. En el escenario central estarán Bajo Llave y un cierre de lujo con Los Charros.

El lunes 16, desde las 18, en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora se presentarán La Plena del Sur, Guariló y habrá un DJ sorpresa. El cierre será con La Delio Valdez y Agarrate Catalina.

El martes 17, por su parte, en Parque Barón estarán las comparsas Los Incomparables de Barrio Nocito; Pateando Las Penas; Los Detonantes de La Noche, Caprichosos de Lomas, Los Elegantes del Sur, Culpables del Alboroto, Los Chikis de Atenas y Los Inocentes del Guasón. El cierre será con Los Lamas, Zimboa y Rayo.

A su vez, el martes, en Banfield, Maipú y Arenales, desde las 17, estarán las comparsas Herederos de una Pasión, Magia Verde, Locademia del Ritmo y Taladrando los Talones. En el escenario principal se presentarán Almas Cumbieras, La Bichonada y el cierre estará en manos de Mario Luis, consagrada figura de la cumbia nacional.

Solidaridad en todos los barrios de Lomas de Zamora

El Municipio vuelve a convocar a la acción solidaria para esta jornada, por lo que pide a los vecinos donaciones de útiles escolares que serán destinados a chicos y chicas para el ciclo lectivo como parte de la campaña Compartir Lomas.