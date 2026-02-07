Carnaval de Lomas de Zamora: Los del Fuego, Los Charros y Mario Luis se sumarán al festejo

Todo iniciará el jueves 12, en Fiorito (en Larrazabal y Roque Crea), desde las 17: estarán las comparsas Los locos de Fiorito, Unidos de Fiorito, Imparables de Fiorito, Caprichosos de Fierro y Ensamble Percusión. El cierre estará en manos de Los del Fuego, Fiorito Family y El Brotha.

En Lamadrid (Vucetrich y Monte), el viernes 13, desde las 17, estarán las comparsas Los chispitas de Villa Lamadrid, Enmascarados de Lamadrid, El Amanecer de los Tigres, Los Brillosos de La Salada, Los Chaques de Barrio Obrero, Brincadeira y Los Insoportables de Albertina. El cierre será con Cokotes Cumbia, El Combo de Calle 4 y Los del Maranaho.

El viernes también, en la Plaza de Santa Marta, estarán las murgas Dejando Rastro, Auténticos de Lomas, La 14 Bis, Fabulosos de Lomas, Tomados de la Risa y el cierre con Adri Martínez y con Los Lamas.

El sábado 14, a partir de las 17, en San Juan y La Calandria, San José, estarán Los Celestes del Sur, Los Elegantes de San José, Los Reyes del Alboroto y los Caprichosos de Llavallol. El gran cierre será con la banda La 24 Cumbia y luego Los del Fuego.

Por su parte el domingo 15, desde las 17, en Recondo entre Claudio de Alas y Ricardo Palma (Budge), se presentarán las comparsas Los Preferidos de Budge, Pangea, No fue Magia, Los Herederos de Albertina, Los Soñadores de San Sebastián y La Nueva Generación. En el escenario central estarán Bajo Llave y un cierre de lujo con Los Charros.

La Delio Valdez. La Delio será parte del Carnaval el lunes, en la Plaza Grigera.

El epicentro del Carnaval con La Delio y La Catalina

El lunes 16, desde las 18, en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora se presentarán La Plena del Sur, Guariló y habrá un DJ sorpresa. El cierre será con La Delio Valdez y Agarrate Catalina.

El martes 17, por su parte, en Parque Barón estarán las comparsas Los Incomparables de Barrio Nocito; Pateando Las Penas; Los Detonantes de La Noche, Caprichosos de Lomas, Los Elegantes del Sur, Culpables del Alboroto, Los Chikis de Atenas y Los Inocentes del Guasón. El cierre será con Los Lamas, Zimboa y Rayo.

A su vez, el martes, en Banfield, Maipú y Arenales, desde las 17, estarán las comparsas Herederos de una Pasión, Magia Verde, Locademia del Ritmo y Taladrando los Talones. En el escenario principal se presentarán Almas Cumbieras, La Bichonada y el cierre estará en manos de Mario Luis, consagrada figura de la cumbia nacional.

Solidaridad en todos los barrios de Lomas de Zamora

El Municipio vuelve a convocar a la acción solidaria para esta jornada, por lo que pide a los vecinos donaciones de útiles escolares que serán destinados a chicos y chicas para el ciclo lectivo como parte de la campaña Compartir Lomas.