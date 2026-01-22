Con un imponente evento, Banfield celebró sus 130 años de vida en la Plaza del Campeón

Banfield celebró anoche sus 130 años de vida con un importante festejo en la Plaza del Campeón que reunió a miles de hinchas del Taladro, contó con la presencia de grandes glorias de la institución y tuvo un cierre a pura cumbia con la presentación de "Los Totoras".

Desde temprano, la calle Vergara comenzó llenarse de hinchas de diferentes las edades, todas con algún distintivo verde, aunque en su mayoría con alguna indumentaria oficial, actual o de años anteriores, y así el epicentro de la ciudad se tiñó de verde y blanco.

El escenario, montado en la esquina de Vergara y Talcahuano, comenzó a vibrar desde las 18 con diferentes bandas locales, que le pusieron música y alegría a la jornada, mientras se aguardaba por el momento más especial de los festejos, que arrancó pasada las 20.

También había food tracks que se colocaron sobre la calle Vergara, una feria de emprendedores instalada en la Plaza del Campeón , de Banfield Este , y en la sede social, a media cuadra del escenario principal, se puso un stand donde los hinchas se podían hacer tatuajes de Banfield.

Visitas de lujos y mucha emoción: así se fue el festejo de Banfield

A lo largo del evento, conducido por el periodista Patricio Insúa, se realizaron diferentes homenajes, entre ellos a las familias de los dirigentes que marcaron a fuego a la historia del club como Osvaldo Fani, Valentín Suárez y Carlos Portell, entre otros. También hubo hubo una mención especial para Daniel Cantero, exfutbolista del club y reconocido periodista partidario de la institución, que falleció en 2021.

El momento más emotivo comenzó pasada las 20 cuando, bajo una gran ovación y mientras retumbaba “que de la mano de Julio César…”, subió al escenario El Emperador Julio Falcioni, uno de los entrenadores más importantes de la historia del club, el que lo sacó campeón en el Torneo Apertura 2009, lo hizo jugar su primera Copa Libertadores y lo dirigió en cinco oportunidades.

banfield-130-años-4 Las visitas estelares en los 130 años de Banfield. Club Banfield.

“Estoy muy contento de estar acá, los llevo en mi corazón. Acá pasamos muchas cosas, y muchas cosas lindas”, fueron las palabras del Emperador en medio de una lluvia de aplausos. Y a continuación de eso, subió un grupo de exfutbolistas que llevaron al club a lo más alto, entre ellos Santiago Silva, Cristian Luchetti, Darío Cvitanich, Jesús Dátolo, Nicolás Bertolo, Robinson Hernández, y mucho más.

“Espero que sea un gran año para Banfield. Es un honor para mí haber sido parte de la historia de este club”, señaló Silva, mientras que Cvitanich, uno de los hijos pródigos de la institución, agregó: “Siempre es lindo volver al barrio y reencontrarme con la familia banfileña. Estoy contento de ser parte de la historia”.

banfield-130-años-3 "Garrafa", con la presencia de su mamá y su tía, estuvo presente en los festejos de Banfield. Club Banfield.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando subió al escenario a la mamá de José Luis Sánchez, más conocido como “Garrafa”, y recibió todo el cariño de todos los hinchas de Banfield. Justamente ella, junto a Julio Falcioni y el presidente del club, Matías Mariotto, fue una de las encargadas de soplar las velas por los 130 años de Banfield para dar inicio a un impresionante show de fuegos artificiales, en la antesala al show de cierre de "Los Totoras".

La palabra de los hinchas de Banfield

Los festejos por los 130 años del Taladro fue una linda oportunidad para que los hinchas se reencuentren, disfruten de un momento único y ellos respondieron como se esperaba, con una gran convocatoria y llenando de camisetas verdes y blancas el epicentro de la ciudad.

“Hace mucho que no se veía una fiesta así, y la verdad que estuvo bueno que los hinchas vengamos para festejar el cumpleaños del club, más allá del momento que atraviesa la institución. Está bueno que se note la presencia del socio, del hincha y de la familia”, remarcó un hincha, desde el corazón de los festejos, acompañado por su hijo.

banfield-130-años-2 Los hinchas disfrutaron de una gran noche. Club Banfield.

Y agregó: “En lo personal no nací acá, pero por amigos me acerqué al barrio y me enamoré de los colores. Y el club es eso, son los amigos, la familia y el barrio. A mi mujer la conocí por Banfield, mi hijo es hincha también. Así que Banfield es parte de mi vida”.

En esa sintonía, otra hincha del Taladro celebró que se haya organizado este festejo para que la familia de Banfield se vuelva a encontrar. “Banfield es familia y venir acá es volver al barrio, es reencontrarte con amigos, con la familia, y la verdad que estuvo muy bueno que se organice un festejo así por los 130 años del club. Ojalá tengamos una buena temporada para cerrar el año de la mejor manera”, concluyó.