miércoles 21 de enero de 2026
Escribinos
21 de enero de 2026
A último momento.

Talleres de Córdoba avanzó y deja a Banfield sin una de sus principales figuras

En la antesala al comienzo del Torneo Apertura, el Taladro acordó la venta de Martín Río, que será una baja sensible para Pedro Troglio.

Martín Río dejará Banfield y se mudará a Córdoba.

Martín Río dejará Banfield y se mudará a Córdoba.

La dirigencia de la "T" llegó a un acuerdo con sus pares del Taladro en las últimas horas, de acuerdo a la información del periodista Germán García Grova, y por eso el mediocampista central transita sus últimas horas como jugador de Banfield. Todavía no se firmaron los contratos.

Lee además
Rodrigo Auzmendi frente a Boca, en el Torneo Clausura 2025.
En carpeta.

Banfield en alerta por la consulta de Boca por Rodrigo Auzmendi
Sergio Vittor y la necesidad de sumar para alejarse del descenso. 
Comienza el Apertura.

Sergio Vittor, defensor de Banfield, con la expectativa de sumar en un año difícil

Río, que jugó 33 partidos y anotó cinco goles con la camiseta albiverde, firmaría un contrato por cuatro temporada con el club cordobés, quien adquiriría el 100% de la ficha del futbolista, para sumarse al equipo que dirige Carlos Tevez.

De esta manera, a un día del primer partido del año ante Huracán, Troglio pierde a uno de los jugadores más importantes del plantel de cara a una exigente temporada en la Liga Profesional, donde el principal objetivo será escaparse de la zona roja del descenso.

¿Qué le queda a Banfield de esta venta?

El mediocampista central había llegado al club de Peña y Arenales a principio del 2025 proveniente de Querétaro, de México, mediante un préstamo con una opción de compra por el 50% del pase, el cual vencía en diciembre.

Martín Río analizó el presente y lo que se viene para Banfield.
Con cinco goles, Mart&iacute;n R&iacute;o fue uno de los goleadores de Banfield.

Con cinco goles, Martín Río fue uno de los goleadores de Banfield.

La dirigencia encabezada por Matías Mariotto hizo uso de la opción de compra y adquirió la mitad del pase del futbolista, de acuerdo a lo informado oficialmente por el club. Si bien los valores de la operación no se dieron a conocer, el informe realizado en 2025 marcaba que la opción de compra era de U$S 600.000.

Ahora, tras el reciente acuerdo verbal sellado, Talleres compraría el 100% del pase y Banfield, al tener el 50%, se quedaría con esa transferencia.

Temas
Seguí leyendo

Banfield en alerta por la consulta de Boca por Rodrigo Auzmendi

Sergio Vittor, defensor de Banfield, con la expectativa de sumar en un año difícil

Banfield y Boca, los únicos que no sumaron refuerzos: los motivos

Dolor de cabeza para Banfield y Pedro Troglio: Talleres de Córdoba avanza por Martín Río

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Sergio Vittor y la necesidad de sumar para alejarse del descenso. 
Comienza el Apertura.

Sergio Vittor, defensor de Banfield, con la expectativa de sumar en un año difícil

Las más leídas

Te Puede Interesar

Rodrigo Auzmendi frente a Boca, en el Torneo Clausura 2025.
En carpeta.

Banfield en alerta por la consulta de Boca por Rodrigo Auzmendi