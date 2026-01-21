Talleres de Córdoba avanzó y deja a Banfield sin una de sus principales figuras

La dirigencia de la "T" llegó a un acuerdo con sus pares del Taladro en las últimas horas, de acuerdo a la información del periodista Germán García Grova, y por eso el mediocampista central transita sus últimas horas como jugador de Banfield. Todavía no se firmaron los contratos.
Río, que jugó 33 partidos y anotó cinco goles con la camiseta albiverde, firmaría un contrato por cuatro temporada con el club cordobés, quien adquiriría el 100% de la ficha del futbolista, para sumarse al equipo que dirige Carlos Tevez.
De esta manera, a un día del primer partido del año ante Huracán, Troglio pierde a uno de los jugadores más importantes del plantel de cara a una exigente temporada en la Liga Profesional, donde el principal objetivo será escaparse de la zona roja del descenso.
¿Qué le queda a Banfield de esta venta?
El mediocampista central había llegado al club de Peña y Arenales a principio del 2025 proveniente de Querétaro, de México, mediante un préstamo con una opción de compra por el 50% del pase, el cual vencía en diciembre.
La dirigencia encabezada por Matías Mariotto hizo uso de la opción de compra y adquirió la mitad del pase del futbolista, de acuerdo a lo informado oficialmente por el club. Si bien los valores de la operación no se dieron a conocer, el informe realizado en 2025 marcaba que la opción de compra era de U$S 600.000.
Ahora, tras el reciente acuerdo verbal sellado, Talleres compraría el 100% del pase y Banfield, al tener el 50%, se quedaría con esa transferencia.