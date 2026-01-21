Talleres de Córdoba avanzó y deja a Banfield sin una de sus principales figuras

A horas del comienzo del Torneo Apertura , Banfield fue noticia por otra cuestión en los últimos días del mercado de pases . Es que Talleres de Córdoba avanzó en las negociaciones por Martín Río y de no surgir inconvenientes, el club cordobés se quedaría con el pase de una de las figuras del equipo de Pedro Troglio .

La dirigencia de la "T" llegó a un acuerdo con sus pares del Taladro en las últimas horas, de acuerdo a la información del periodista Germán García Grova, y por eso el mediocampista central transita sus últimas horas como jugador de Banfield. Todavía no se firmaron los contratos.

Río, que jugó 33 partidos y anotó cinco goles con la camiseta albiverde, firmaría un contrato por cuatro temporada con el club cordobés, quien adquiriría el 100% de la ficha del futbolista, para sumarse al equipo que dirige Carlos Tevez.

De esta manera, a un día del primer partido del año ante Huracán , Troglio pierde a uno de los jugadores más importantes del plantel de cara a una exigente temporada en la Liga Profesional , donde el principal objetivo será escaparse de la zona roja del descenso.

¿Qué le queda a Banfield de esta venta?

El mediocampista central había llegado al club de Peña y Arenales a principio del 2025 proveniente de Querétaro, de México, mediante un préstamo con una opción de compra por el 50% del pase, el cual vencía en diciembre.

Martín Río analizó el presente y lo que se viene para Banfield. Con cinco goles, Martín Río fue uno de los goleadores de Banfield.

La dirigencia encabezada por Matías Mariotto hizo uso de la opción de compra y adquirió la mitad del pase del futbolista, de acuerdo a lo informado oficialmente por el club. Si bien los valores de la operación no se dieron a conocer, el informe realizado en 2025 marcaba que la opción de compra era de U$S 600.000.

Ahora, tras el reciente acuerdo verbal sellado, Talleres compraría el 100% del pase y Banfield, al tener el 50%, se quedaría con esa transferencia.