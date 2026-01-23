viernes 23 de enero de 2026
Efeméride.

Hace 76 años nacía Luis Alberto Spinetta: el recuerdo de un productor de Lomas

Jorge Gavilan organizó tres shows del recordado Flaco en el Coliseo de Lomas. "Era muy humilde y cálido, un crack", rememoró.

Luis Alberto Spinetta, junto a Charly García, fue uno de los pioneros del rock nacional y un referente que marcó a muchas generaciones. En febrero de 2012 partió de este plano de la realidad, pero dejó decenas de discos y un legado artístico enorme.

El último show de Spinetta en la Argentina, antes de su fallecimiento el 8 de febrero, lo dio en el Coliseo de Lomas. El último show de Spinetta en la Argentina, antes de su fallecimiento el 8 de febrero, lo dio en el Coliseo de Lomas.

El recuerdo de Luis Alberto Spinetta, en primera persona

Jorge Gavilan tuvo la oportunidad de producir tres presentaciones de Luis Alberto en Lomas de Zamora. Fueron en el mítico Teatro Coliseo (España 55), entre 2009 y 2011. De hecho el último show de Spinetta en la Argentina, antes de su fallecimiento el 8 de febrero, lo dio en esa sala lomense. Luego tocaría una última vez en vivo en Santiago de Chile, en el Teatro "Nescafé de las Artes".

"Tuve la suerte de compartir esas tres oportunidades con él y me resultó una persona humilde y muy cálido. Un crack total", expresó Jorge.

"Me acuerdo que en uno de esos shows, El Flaco estaba congestionado pero de todas formas probó sonido y se la bancó todo el show. Gracias a él conocí a Baltasar Comotto, que era jovencito y tocaba la guitarra con él", señaló el productor lomense.

Gavilan, además de producir conciertos de cientos de artistas en teatros y espacios de zona Sur (mayormente en el Auditorio Sur) fue la cabeza del mítico boliche Petecos, que el año pasado tuvo una reapertura muy emotiva en Temperley.

