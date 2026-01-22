El banfileño Santiago Muñiz homenajea a Luis Alberto Spinetta en clave tanguera

" Spinettango " , el espectáculo conceptual con las canciones de Luis Alberto Spinetta versionadas en clave tanguera, que ya cuenta con dos discos editados, sale a escena a cargo del banfileño Santiago Muñiz y Los Altiyeros este vienes en el Café Berlín.

La presentación será en homenaje a los 76 años del nacimiento del “Flaco” y también por el Día Nacional del Músico , que se celebra cada 23 de enero en homenaje al recordado artista.

“Vamos a festejar el cumple del Flaco, estamos a full y muy contentos por el primer show de año. Va a estar como invitado Bernardo Baraj, que va a tocar en ‘Laura Va’ y ‘Plegaria para un niño dormido’”, le cuenta el banfileño Santiago Muñiz a La Unión.

Bernardo Baraj fue el único saxofonista estable en una formación de Spinetta y a fines de los ’70. Santiago Muñiz va a estar secundado por un quinteto integrado por Marco Antonio Fernández en bandoneón, Adrián Lacruz en guitarra, Guillermo Borghi en piano, Ornella Ciachetti en contrabajo y Amanda Burgos en violín.

Santiago Muñiz, la voz de “Spinettango”

“Spinettango” es un proyecto que ya cuenta con dos discos editados, donde suenan los clásicos de Luis Alberto Spinetta al ritmo del 2X4. El primer álbum incluye a "Tema de Pototo”, "Bajan", "Muchacha (Ojos de Papel)" (con Litto Nebbia), "Durazno Sangrando", y "Plegaria para un Niño Dormido", además de "Quedándote o Yéndote" y "Canción para los Días de la Vida".

Embed

La segunda entrega tiene las canciones “La miel en tu ventana”, “Fermín”, “Todos estos años de gente”, “Laura va”, “Canción para los días de la vida” (con Daniel Melingo), “Rezo por vos”, “Ella también” (con Litto Nebbia), “Alma de diamante”, “Quedándote o yéndote” (con Mimi Maura), “Tonta luz”, “Cantata de puentes amarillos/Libertango” y “Outro”.