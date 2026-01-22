jueves 22 de enero de 2026
Escribinos
22 de enero de 2026
Recomendado.

El banfileño Santiago Muñiz homenajea a Luis Alberto Spinetta en clave tanguera

Santiago Muñiz saldrá a escena para recordar los 76 años del nacimiento de Luis Alberto Spinetta y para las canciones de “Spinettango”.

El banfileño Santiago Muñiz.&nbsp;

El banfileño Santiago Muñiz. 

"Spinettango", el espectáculo conceptual con las canciones de Luis Alberto Spinetta versionadas en clave tanguera, que ya cuenta con dos discos editados, sale a escena a cargo del banfileño Santiago Muñiz y Los Altiyeros este vienes en el Café Berlín.

La presentación será en homenaje a los 76 años del nacimiento del “Flaco” y también por el Día Nacional del Músico, que se celebra cada 23 de enero en homenaje al recordado artista.

Lee además
hace 75 anos nacia luis alberto spinetta, un icono del rock argentino
Rescate emotivo

Hace 75 años nacía Luis Alberto Spinetta, un ícono del rock argentino
el dia que borges pudo ver... a spinetta!
anecdotario

El día que Borges pudo ver... a Spinetta!
image
Santiago Muñiz homenajea a Luis Alberto Spinetta.

Santiago Muñiz homenajea a Luis Alberto Spinetta.

“Vamos a festejar el cumple del Flaco, estamos a full y muy contentos por el primer show de año. Va a estar como invitado Bernardo Baraj, que va a tocar en ‘Laura Va’ y ‘Plegaria para un niño dormido’”, le cuenta el banfileño Santiago Muñiz a La Unión.

Bernardo Baraj fue el único saxofonista estable en una formación de Spinetta y a fines de los ’70. Santiago Muñiz va a estar secundado por un quinteto integrado por Marco Antonio Fernández en bandoneón, Adrián Lacruz en guitarra, Guillermo Borghi en piano, Ornella Ciachetti en contrabajo y Amanda Burgos en violín.

Santiago Muñiz, la voz de “Spinettango”

“Spinettango” es un proyecto que ya cuenta con dos discos editados, donde suenan los clásicos de Luis Alberto Spinetta al ritmo del 2X4. El primer álbum incluye a "Tema de Pototo”, "Bajan", "Muchacha (Ojos de Papel)" (con Litto Nebbia), "Durazno Sangrando", y "Plegaria para un Niño Dormido", además de "Quedándote o Yéndote" y "Canción para los Días de la Vida".

Embed

La segunda entrega tiene las canciones “La miel en tu ventana”, “Fermín”, “Todos estos años de gente”, “Laura va”, “Canción para los días de la vida” (con Daniel Melingo), “Rezo por vos”, “Ella también” (con Litto Nebbia), “Alma de diamante”, “Quedándote o yéndote” (con Mimi Maura), “Tonta luz”, “Cantata de puentes amarillos/Libertango” y “Outro”.

Temas
Seguí leyendo

Hace 75 años nacía Luis Alberto Spinetta, un ícono del rock argentino

El día que Borges pudo ver... a Spinetta!

Un libro reúne las fotos de Luis Alberto Spinetta tomadas por Eduardo Martí

El nieto de Luis Alberto Spinetta protagoniza "La llegada del hijo"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Chechu Bonelli y Polito Pieres.  video
A full.

Chechu Bonelli, sobre Polito Pieres: "Es una bomba, me encanta"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Sarah Borrell tuvo un romance con Luciano Castro. 
Un bajón.

La joven danesa que tuvo un romance con Luciano Castro perdió su trabajo