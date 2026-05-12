martes 12 de mayo de 2026
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12 de mayo de 2026
Sensibilidad social.

Desde Temperley convocan a movilizarse hacia la Marcha Federal Universitaria

La cita será a las 14.30 en el andén 2 de la estación de trenes de Temperley, desde donde viajarán hacia CABA para la Marcha Federal Universitaria.

Desde Temperley convocan a movilizarse hacia la Marcha Federal Universitaria.

Desde Temperley convocan a movilizarse hacia la Marcha Federal Universitaria.

La cita será a las 14.30 en el andén 2 de la estación de trenes de Temperley, desde donde vecinos, estudiantes y docentes viajarán juntos hacia la Ciudad de Buenos Aires para sumarse a la Marcha Federal Universitaria.

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“La universidad pública no se recorta, se defiende”, expresa el flyer difundido por la organización barrial, que en los últimos meses viene protagonizando distintas intervenciones públicas en la zona sur.

La cita apunta a acompañar la jornada de protesta convocada por sectores universitarios frente al deterioro presupuestario, la caída salarial y las dificultades de funcionamiento que denuncian las casas de estudio.

Desde la asamblea señalaron que la idea es generar un punto de encuentro para quienes quieran movilizarse desde el conurbano y facilitar el viaje colectivo hacia la marcha.

Militancia activa en Temperley

No es la primera vez que este espacio realiza acciones de visibilización en Temperley. Semanas atrás, la Asamblea Vecinal intervino el puente peatonal de la estación con decenas de pañuelos blancos en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, en el marco de las actividades por Memoria, Verdad y Justicia. La iniciativa buscó “dejar un registro en zona sur” y expresar rechazo al negacionismo. Antes, participaron de un "ruidazo" contra la Reforma Laboral.

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