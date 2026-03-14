sábado 14 de marzo de 2026
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14 de marzo de 2026
Según un informe.

Universidades e inflación: la crisis salarial es histórica y seguirá el paro por tiempo indeterminado

Entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, la inflación licuó casi un año completo de trabajo docente. Continuarán las medidas de fuerza.

Universidades e inflación: la crisis salarial es histórica y seguirá el paro por tiempo indeterminado.

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Con el dato de inflación de febrero, la inflación interanual alcanzó el 33,1%, mientras que para ese mismo mes el incremento salarial registrado es del 0%. Esto lleva al Índice de Salario Real a un valor de 64, lo que implica una pérdida de 36% del poder adquisitivo desde noviembre de 2023.

Para recuperar el poder de compra de noviembre de 2023, el salario debería aumentar un 60% en marzo.

Para volver al pico histórico de agosto de 2015, el aumento necesario debería ser del 127%.

Esta situación pone en jaque la sostenibilidad de la enseñanza superior en Argentina, en un contexto donde la inflación mensual se mantiene en torno al 3% sin respuestas salariales equivalentes.

Paro por tiempo indeterminado

Los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvieron iniciar un paro por tiempo indeterminado a partir del 16 de marzo. La medida fue votada en asamblea por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el pago de un aumento salarial del 51% que, aseguran, el Gobierno mantiene adeudado.

FUENTE: El Destape.

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