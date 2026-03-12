Congreso: casi 30.000 personas se anotaron en la audiencia por la Ley de Glaciares de Javier Milei

En el Congreso, casi 30.000 personas deberán exponer en la audiencia por la Ley de Glaciares de Javier Milei.

La modificación a la Ley de Glaciares, impulsada por el Gobierno de Javier Milei para habilitar la explotación minera a gran escala, atraviesa semanas claves en el Congreso: a las audiencias públicas se anotaron casi 30.000 personas con el objetivo de argumentar contra la reforma.

Los intentos de Javier Milei por borrar a la gente El oficialismo en la Cámara de Diputados intenta congelar esa movida popular proteccionista de los glaciares, que hasta este miércoles había alcanzado 27.837 personas anotadas. Lo cierto es que la Argentina forma parte del Acuerdo de Escazú que lo obliga a realizar audiencias públicas cuando está en juego alguna cuestión ambiental.

Las audiencias se convocaron para el 25 de marzo en el caso de las expresiones presenciales y al día siguiente para los expositores online. De esta manera, se preveía garantizar una convocatoria federal.

No obstante, podría haber un intento de filtro o de "limpieza" de oradores: al ex diputado por Cambiemos, Juan Carlos Villalonga (2015-2019), luego de inscribirse a la audiencia pública, le enviaron un correo electrónico en el que le informaban “usted se encuentra debidamente inscripto a las audiencias públicas”; y a los cinco días, otro donde se rectificaba: “Se ha recibido su solicitud de inscripción”.

Qué propone la modificación que tratará el Congreso El proyecto que ya tiene media sanción del Senado establece que las provincias identificarán cuáles glaciares y qué ambiente periglacial constituyen una reserva estratégica de recursos hídricos u operan como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas en su territorio. Y cuando la provincia constate que un glaciar o ambiente periglacial no cumple con alguna de las funciones informará dicha circunstancia al IANIGLA, quien deberá eliminarlo del Inventario Nacional de Glaciares. Así se habilitará su explotación minera. FUENTE: El Destape.

