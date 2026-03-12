jueves 12 de marzo de 2026
Congreso: casi 30.000 personas se anotaron en la audiencia por la Ley de Glaciares de Javier Milei

En las jornadas del Congreso, miles de personas buscarán exponer contra el proyecto que propone reemplazar zonas hídricas protegidas por explotación minera.

Los intentos de Javier Milei por borrar a la gente

El oficialismo en la Cámara de Diputados intenta congelar esa movida popular proteccionista de los glaciares, que hasta este miércoles había alcanzado 27.837 personas anotadas. Lo cierto es que la Argentina forma parte del Acuerdo de Escazú que lo obliga a realizar audiencias públicas cuando está en juego alguna cuestión ambiental.

Milei impulsa la explotación minera en zona de glaciares: qué impacto ambiental tendrá
El Senado le dio media sanción al proyecto de Javier Milei para reformar la Ley de Glaciares.
El Senado avaló el plan de Milei para convertir glaciares en mineras

Las audiencias se convocaron para el 25 de marzo en el caso de las expresiones presenciales y al día siguiente para los expositores online. De esta manera, se preveía garantizar una convocatoria federal.

No obstante, podría haber un intento de filtro o de "limpieza" de oradores: al ex diputado por Cambiemos, Juan Carlos Villalonga (2015-2019), luego de inscribirse a la audiencia pública, le enviaron un correo electrónico en el que le informaban “usted se encuentra debidamente inscripto a las audiencias públicas”; y a los cinco días, otro donde se rectificaba: “Se ha recibido su solicitud de inscripción”.

Qué propone la modificación que tratará el Congreso

El proyecto que ya tiene media sanción del Senado establece que las provincias identificarán cuáles glaciares y qué ambiente periglacial constituyen una reserva estratégica de recursos hídricos u operan como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas en su territorio.

Y cuando la provincia constate que un glaciar o ambiente periglacial no cumple con alguna de las funciones informará dicha circunstancia al IANIGLA, quien deberá eliminarlo del Inventario Nacional de Glaciares. Así se habilitará su explotación minera.

