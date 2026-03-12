De Lanús, a ser convocado a la Selección de Paraguay: el premio al esfuerzo para José Canale

José Canale, el héroe del Maracanazo de Lanús en la Recopa.

José María Canale , defensor central de Lanús, fue convocado por primera vez a la Selección de Paraguay por Gustavo Alfaro para la fecha FIFA de marzo. El zaguero, destacado por su reciente rendimiento y campeón de la Recopa Sudamericana, formará parte del plantel para los amistosos contra Grecia y Marruecos, los cuales son preparatorios para el próximo Mundial 2026.

Luego de sus destacadas actuaciones con la camiseta de Lanús , a Canale le llegó la oportunidad para ser citado por primera vez en su carrera a la selección guaraní. A lo largo del 2025 y en el comienzo del 2026, el defensor paraguayo se fue consolidando como una de las figuras del Granate dirigido por Mauricio Pellegrino.

Cabe señalar que Paraguay disputará dos amistosos: ante Grecia el viernes 27 de marzo en Atenas y contra Marruecos el martes 31 de marzo en Lens, Francia. Esta convocatoria representa un premio a la perseverancia del defensor, quien superó lesiones y ha demostrado un gran nivel en el fútbol sudamericano. De la reprobación en sus comienzos en Lanús a un merecido reconocimiento con su selección.

José María Canale Domínguez nació en Itaguá, Paraguay , el 20 de julio de 1996. Surgido de las divisiones inferiores de Libertad, también jugó para Nacional y Sol de América en su país.

En 2021 arribó por primera vez al fútbol argentino para vestir, en un puñado de partidos, la camiseta de Newell’s. También pasó por Godoy Cruz de Mendoza antes de convertirse en refuerzo de Lanús para la temporada 2023.

Canale llegó a Lanús en un momento complicado del equipo que terminaría recomponiéndose bajo la conducción de Frank Darío Kudelka. Sin terminar nunca de afianzar, marchó a préstamo al Querétaro de México, donde sumó rodaje durante 2024 y terminó marginado en el primer semestre del 2025.

En julio de 2025 regresó a Lanús y corriendo desde atrás se terminó afirmando en el once titular de Mauricio Pellegrino, jugando todos los minutos en los cuartos, semis y final de la Copa Sudamericana conquistada por el Granate.

El central de 29 años y 1,87 m convirtió seis goles en sus 57 partidos con Lanús, el último de ellos, un cabezazo grabado para siempre en la historia del club y el fútbol sudamericano.

La lista de Gustavo Alfaro para los amistosos de Paraguay

El entrenador argentino definió la lista de la selección paraguaya Gustavo Alfaro para los amistosos de marzo ante Grecia y Marruecos en Europa, enfocada en la preparación para el Mundial.

Entre las novedades se encuentran la inclusión de Ronaldo Martínez, delantero de Talleres de Córdoba, además de José María Canale de Lanús. A su vez, también se confirmaron las presencias de Mauricio Magalhaes Prado, futbolista paraguayo de orígen brasileño que juega en el Palmeiras; Alexandro Maidana, flamante refuerzo de Talleres de Córdoba y Gustavo Caballero, del Porsmouth de la segunda división de Inglaterra.

Novedades y confirmados de la lista de Alfaro en Paraguay

Arqueros: Roberto "Gatito" Fernández, Orlando Gill, Juan Espínola.

Roberto "Gatito" Fernández, Orlando Gill, Juan Espínola. Defensores: Gustavo Gómez, Júnior Alonso, Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Juan Cáceres, José Canale (Lanús), Alexandro Maidana (Talleres).

Gustavo Gómez, Júnior Alonso, Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Juan Cáceres, José Canale (Lanús), Alexandro Maidana (Talleres). Mediocampistas/Delanteros: Ronaldo Martínez (Talleres), Mauricio Magalhães Prado, Gustavo Caballero (Portsmouth), Alcides Benítez (Belgrano).

La competencia interna es alta con delanteros como Gabriel Ávalos, Isidro Pitta y Ramón Sosa también considerados para la última ventana de pruebas antes de la lista definitiva del Mundial.

José Canale se suma a la lista de paraguayos que jugaron en Lanús y fueron citados a la selección

Varios futbolistas paraguayos destacados jugaron en Lanús y vistieron la camiseta de su selección nacional, marcando una fuerte conexión guaraní en el club. Figuras clave incluyen a Gustavo Gómez, Miguel Almirón, Víctor Ayala, José María Canale, Denis Caniza, Adolfino Cañete y Jorge Morel, muchos de ellos formaron parte de planteles campeones.

Gustavo Gómez fue clave en el título conseguido en el 2016 con Lanús, luego figura internacional y hoy permanece como uno de los convocados rumbo al Mundial. El mediocampista Miguel Almirón también fue otro de los destacados en el título del 2016 y luego se marchó al fútbol inglés.

A su vez, otros paraguayos que pasaron por el club incluyen a Darío Cáceres, Pablo Martínez, Ángel Ortíz, Egidio Acuña, Orlando Giménez y Ronaldo Dejesús.