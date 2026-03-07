La jugada que quebró la relación entre Lanús y Cristian Lema

Una jugada puntual marcó la estadía de Cristian Lema en Lanús y provocó el quiebre de su relación con los hinchas. Y es que en la despedida de José Sand, que terminó con derrota por 2-0 ante Racing , el defensor fue expulsado en un momento delicado y es algo que la parcialidad granate no perdonó.

Es más, ese fue el último partido de Lema con la camiseta granate, más allá que tenía dos años más de contrato y se perfilaba como un pilar del plantel con miras al 2024. Por eso podría decirse que esa situación, en cierta forma, fue el principio del fin.

La expulsión (por pegarle una piña a Roger Martínez cuando el rival se preparaba para patear un penal) generó mucho malestar en los hinchas, como así también la de José Canale , quien también vio la roja en la misma jugada, pero nadie imaginaba una salida tan polémica a los pocos meses.

Lema se perfilaba como una fija del plantel de cara a la temporada 2024. Sin embargo, el defensor nunca se presentó a las prácticas, adujo problemas personales mientras negociaba con Boca y se fue por la puerta de atrás durante la pretemporada .

En silencio, y gracias a que el Xeneize desembolsó U$S 400.000 para que Lanús le firme a la rescisión, el defensor pudo concretar su llegada al equipo de La Ribera, club en el que no la pasó bien según confesó y tras estar un año colgado, se retiró del fútbol.

Misma expulsión, otro final: Canale enamoró otra vez a Lanús

En esa misma jugada que condenó la estadía de Lema también fue expulsado José Canale, pero el final de esta historia fue diferente.

Canale y Lema vieron la roja ante La Academia. Primero fue expulsado Canale y después, antes del penal, vio la roja Lema.

Tras este encuentro, y seis meses con poca participación en el equipo, el defensor paraguayo se marchó a préstamo a Querétano en busca de continuidad y regresó a mediados del 2025, sin un lugar asegurado en el plantel y sabiendo que debía pelear desde abajo.

La grave lesión que sufrió su compañero y compatriota Ronaldo Dejesús le abrió nuevamente las puertas del equipo titular. Y no la desaprovechó. Con autoridad, se afianzó en la zaga central y fue uno de los pilares del equipo en la obtención de la Copa Sudamericana, con un rol destacado en la final ante Atlético Mineiro.

jose canale lanus José Canale y un gol clave para Lanús en el Maracaná.

Sin embargo, su redención definitiva llegó en la historia victoria ante Flamengo en el Maracaná para ganar la Recopa Sudamericana. Y lo consiguió con el gol histórico que anotó en el segundo tiempo del suplementario para ponerse otra vez en ventaja en la serie. Ese gol, junto con el de Dylan Aquino en la última jugada del partido, fue clave para que Lanús grite campeón en Brasil.

A diferencia de Lema, a dos años, Canale revirtió su situación y hoy quedó para siempre en la historia grande de Lanús.