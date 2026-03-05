Las duras declaraciones de Mauricio Pellegrino después de la derrota de Lanús ante Boca

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino recibieron un cachetazo en La Fortaleza y el 3 a 0 en contra fue un duro golpe para el Granate en su casa. Lanús se preparaba para una noche de gala después de la consagración en la Recopa, pero el equipo no estuvo a la altura y recibió tres estocadas letales en Cabrero y Guidi.

Una derrota que duele pensando en las aspiraciones de Lanús en el Torneo Apertura. Si bien no contó con Marcelino Moreno y Rodrigo Castillo fue vendido al Fluminense, el entrenador del Granate se mostró confundido y con el autoestima por el piso luego de una noche para el olvido.

Fue la segunda caída de Lanús en el campeonato. La anterior había sido ante Independiente en Avellaneda y esta fue la primera como local. No es muy común en los últimos tiempos ver al Granate con bajas producciones, pero la realidad es que Boca fue superior, golpeó en los momentos justos del partido y se llevó merecidamente los tres puntos.

"No estuvimos en el partido, de principio a fin. Esa es mi sensación. Cuando uno no está a nivel mental, todo el análisis táctico no vale mucho la pena", admitió Pellegrino en conferencia de prensa.

En esa misma línea, sostuvo: "El equipo no estuvo conectado con la situación. Ni atrás, ni adelante, ni a nivel defensivo, en aspectos que el equipo siempre es fuerte. Podíamos jugar mil minutos, que no estábamos en el partido. El rival, con poco, se encontró con goles y manejó la ventaja. Se le puso el partido de frente, el tercero bajó la persiana y a nosotros se nos hizo cuesta arriba".

En relación a las ausencias de Marcelino Moreno y Rodrigo Castillo, consideró que "es distinto como encaramos el partido si se nos va un jugador importante para nosotros". Y apuntó: "Habrá que hacer muchas cosas para poder reemplazarlo. Lo de Marcelino es una lesión un poco incierta en el pie, no es normal y por eso no tenemos un diagnóstico certero. Hemos jugado muchos partidos sin ellos y el equipo mostró otra versión".

Los próximos partidos de Lanús

Pensando en lo que viene, Lanús intentará dejar atrás el traspié y volver a meterse en la pelea en el Apertura. Ubicado en la novena posición y con un partido menos que varios de sus rivales, estos serán los próximos cinco encuentros de los dirigidos por Pellegrino:

vs Estudiantes (Fecha 10).

vs Newells (Fecha 11).

vs Velez (Fecha 12).

vs Platense (Fecha 13).

vs Banfield (Fecha 14).

Hay que recordar que la novena fecha quedó postergada para el fin de semana del domingo 3 de mayo. En esa instancia, el Granate enfrentará a Riestra. Además, tiene otro partido pendiente ante Argentinos Juniors que todavía no tiene día y horario definido.