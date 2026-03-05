jueves 05 de marzo de 2026
Escribinos
5 de marzo de 2026
Tristeza total.

Tras 40 años, una clásica pizzería de Lomas de Zamora bajó sus persianas por la crisis económica

La pizzería no lo informó de manera oficial, pero según averiguó este medio su capitulación es por el declive en las ventas. Invade la nostalgia.

Tras 40 años, una clásica pizzería de Lomas de Zamora bajó sus persianas por la crisis económica.
Tras 40 años, una clásica pizzería de Lomas de Zamora bajó sus persianas por la crisis económica.

Uno de los comercios míticos del centro de Lomas de Zamora cerró sus puertas. Se trata de la pizzería La Continental, ubicada en Laprida 267, que dada la crisis económica que atraviesa el sector gastronómico, tuvo que bajar las persianas.

Si bien no trascendieron los motivos de manera oficial, según pudo averiguar este medio, la estrepitosa caída de ventas producto de la crisis económica actual precipitó su cierre. La pizzería pertenecía al Grupo La Continental, que tiene varios comercios en distintas partes de CABA y el conurbano bonaerense.

Lee además
Crisis económica: desde 2023 cerraron 30 empresas por día.
Estadística brutal.

Cierran 30 empresas y pymes por día por la crisis económica
Crisis económica y despidos: Quilmes reducirá el 30% del personal.
Otro gigante que cae.

No alcanza para la birra: Quilmes reduce el 30% de su personal
pizzería La Continental.
Se trataba de una pizzer&iacute;a ubicada en un punto neur&aacute;lgico de Lomas: a dos cuadras de la estaci&oacute;n de trenes.

Se trataba de una pizzería ubicada en un punto neurálgico de Lomas: a dos cuadras de la estación de trenes.

El recuerdo de la pizzería en Lomas de Zamora

Se trataba de una pizzería ubicada en un punto neurálgico de Lomas: a dos cuadras de la estación de trenes, sobre Laprida y sus puertas permanecían abiertas durante prácticamente todo el día. La nostalgia podría invadir a cualquiera que la haya visitado en distintas oportunidades a lo largo de sus 40 años de existencia.

Mario Bros de la Continental.

"Yo repartía el café de La Continental en los comercios cercanos y fueron los mismos dueños y empleados de los locales los primeros que me empezaron a llamar Mario Bros", aclaró sobre el nacimiento de un sobrenombre que ya lo acompaña en el día a día.

Temas
Seguí leyendo

Cierran 30 empresas y pymes por día por la crisis económica

No alcanza para la birra: Quilmes reduce el 30% de su personal

Cada vez menos gente llega a fin de mes con el modelo económico de Javier Milei

La cooperativa Cotramel incorporó el servicio de odontología abierto a la comunidad

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Uno de los detenidos por los robos en Lomas.
Detenidos.

Cayó una banda que asaltaba a choferes de aplicación en Lomas

Las más leídas

Te Puede Interesar

Nueva nominación en Gran Hermano Generación Dorada.  video
Todo o nada.

Así quedó la "placa planta" en Gran Hermano Generación Dorada