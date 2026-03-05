Tras 40 años, una clásica pizzería de Lomas de Zamora bajó sus persianas por la crisis económica.

Uno de los comercios míticos del centro de Lomas de Zamora cerró sus puertas. Se trata de la pizzería La Continental, ubicada en Laprida 267, que dada la crisis económica que atraviesa el sector gastronómico, tuvo que bajar las persianas.

Si bien no trascendieron los motivos de manera oficial, según pudo averiguar este medio, la estrepitosa caída de ventas producto de la crisis económica actual precipitó su cierre. La pizzería pertenecía al Grupo La Continental, que tiene varios comercios en distintas partes de CABA y el conurbano bonaerense.

pizzería La Continental. Se trataba de una pizzería ubicada en un punto neurálgico de Lomas: a dos cuadras de la estación de trenes. El recuerdo de la pizzería en Lomas de Zamora Se trataba de una pizzería ubicada en un punto neurálgico de Lomas: a dos cuadras de la estación de trenes, sobre Laprida y sus puertas permanecían abiertas durante prácticamente todo el día. La nostalgia podría invadir a cualquiera que la haya visitado en distintas oportunidades a lo largo de sus 40 años de existencia.

El "Mario Bros" de la pizzería Uno de sus empleados, a quien los clientes lo conocían como "Mario Bros", era uno de los símbolos del lugar. Mario Arias trabajó en el comercio durante más de tres décadas.

Mario Bros de la Continental. "Yo repartía el café de La Continental en los comercios cercanos y fueron los mismos dueños y empleados de los locales los primeros que me empezaron a llamar Mario Bros", aclaró sobre el nacimiento de un sobrenombre que ya lo acompaña en el día a día.

